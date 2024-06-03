كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1446

أوضحت الهيئة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 م، حيث يتم إنجاز تلك الخدمة إلكترونياً من خلال منصة أبشر، حيث تم إصدار المنصة من أجل تقديم مجموعة كاملة ومتنوعة من الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما يمكن سداد المخالفات عبر المنصة أيضًا، ولكن لابد من توافر الشروط والالتزام بدفع كافة الرسوم الخاصة بالمخالقات المودوة علي المستعلم في المواعيد المحددة لها، حتى لا يتعرض للعقوبة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

بإمكان الأفراد الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة عبر أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال إتباع الطرق التالية:

الذهاب إلى موقع أبشر.

ثم انقر بعدها على أيقونة أبشر الأفراد.

وقم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لتسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك انقر على خيار دليل الخدمات الإلكترونية.

وانقر بعدها على أيقونة قطاع المرور.

ثم بعد ذلك انقر على أيقونة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وقم بتدوين جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص.

وأخيرا انقر على تبويب الاستعلام.

عندئذ ستظهر أمامك جميع المخالفات المرورية.

الاعتراض علي المخالفة المرورية 1446

يمكن اتباع الإجراءات من أجل تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية، والتي تتلخص في: