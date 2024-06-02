كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر 1446

أوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتساءل عنها كثير من المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث تم توفير هذه الخدمة إلكترونيا عبر منصة أبشر، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على كافة المواطنين، لذا فقد نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات عبر منصة أبشر.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر، وذلك من خلال إتباع الطرق التالية:

الذهاب إلى موقع أبشر.

ثم بعد ذلك انقر على أيقونة أبشر أفراد.

وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

انقر بعد ذلك على أيقونة خدمات المرور.

اختر تبويب خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص.

أخيرا انقر بعد ذلك على تبويب عرض.

عندئذ ستظهر أمامك جميع التفاصيل الخاصة المخالفة.

خطوات تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية

يمكن تقديم اعتراض على المخالفات المرورية في السعودية، وذلك من خلال إتباع ما يلي: