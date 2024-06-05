“غليت ولا مغليتش” الشركة القابضة توضح سعر شريحة الكهرباء الجديدة وحقيقة ارتفاع أسعار الشرائح 2024

ينتظر المواطنون المصريون لمعرفة الزيادات بأسعار الكهرباء والتي سيتم الإعلان عنها خلال عدة أيام، كما ينتظرون معرفة سعر شريحة الكهرباء الجديدة، والتي سيعلن عنها وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عقب عقده لمؤتمر صحفي ليحدد الأسعار الجديدة بشهر يوليو 2024، وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء بتكليف وزارة الكهرباء لوضع خطة من أجل رفع الدعم بشكل تدريجي على مدار الأربع سنوات، وذلك حتى يتم توقيف قطع الكهرباء عن المواطنين وتخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي.

سعر شريحة الكهرباء الجديدة حسب الاستهلاك

وسعر شرائح الكهرباء لعام 2024 كالتالي:

ستبدأ الشريحة الأولى من زيرو كيلو وات وحتى 50 كيلو وات، على أن تكون بسعر 58 قرشاً بدلاً من 48 قرشاً، وبذلك يكون سعر الخمسين كيلو وات هو 29 جنيهاً، والزيادة بالأسعار بنسبة 20%.

أما الشريحة الثانية ستبدأ من 51 كيلو وات وحتى 100 كيلو وات، على أن تكون بسعر 68 قرشاً بدلاً من 58 قرشاً، وبالتالي يكون سعر الشريحتين 63 جنيهاً، وإذا زاد استهلاكك عن 100 كيلو وات، فإن قيمة استهلاكك يتم احتسابها من زيرو تبعاً للشريحة الثالثة.

والشريحة الثالثة تبدأ من صفر كيلو وات وحتى 200 كيلو وات، ويكون بذلك بعر 83 قرشاً بدلاً من 77 قرشاً.

ما هي الأسعار الجديدة للشرائح؟

وتبدأ الشريحة الرابعة من 101 كيلو وات وحتى 350 كيلو وات، ويكون بسعر 125 قرشاً بدلاً من 106 قرشاً، والشريحة الخامسة تبدأ من 351 كيلو وات وحتى 650 كيلو وات، وسيكون بسعر 140 قرشاً بدلاً 128 قرشاً، والشريحة السادسة تبدأ من 650 كيلو وات وحتى 1000 كيلو وات، ويتم احتساب استهلاكك من الصفر، وأصبح يتم احتسابها ب 140 قرشاً بدلاً من 128 قرشاً، أما الشريحة الأخيرة فهي للاستهلاك الأكثر من 1000 كيلو وات، بدءاً من صفر استهلاك، وسعرها ب 165 قرشاً بدلاً من 148 قرشاً.