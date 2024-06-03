طريقة المعمول بالسميد بالكوب بحشوة العجوة بالطريقة الخليجية الأصلية لعيد الأضحي

من أشهى المخبوزات في دول الخليج والدول العربية مخبوزات المعمول فهو من الأطباق التقليدية التي يكثر تحضيرها في أوقات الأعياد والمناسبات والتجمعات العائلية، حيث يساهم السميد الذي يعتبر المكون الأساسي في المعمول على جعل قوامه خفيف وهش والذي يتم حشوه بحشوات مختلفة سواء التمر أو بالفسدق وبعض من المكسرات، المميز في معمول السميد أن خطوات تحضيره سهلة وبسيطة على الرغم من تعدد الخطوات إلا أن التنفيذ سهل على أى ربة منزل.

مكونات معمول السميد

للحصول على معمول سميد هش وقؤام خفيف يراعي توفير هذه المكونات والتى تتمثل فى الآتي:

عدد 3 أكواب سميد ناعم.

كوب دقيق.

كوب سمن أو زبدة مذابة.

نصف كوب سكر ناعم.

ربع كوب حليب سائل.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

مكونات الحشو

عدد 2 كوب عجوة تمر.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب جوز مفروم.

ملعقة قرفة صغيرة ناعمة.

طريقة عمل المعمول بالسميد

كما ذكرنا خطوات المعمول سهلة من حيث التنفيذ ولكي تكون النتيجة مرضية لربة المنزل يراعي تنفيذ هذه الخطوات والتى تتمثل فى الآتي: