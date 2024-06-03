طريقة المعمول بالسميد بالكوب بحشوة العجوة بالطريقة الخليجية الأصلية لعيد الأضحي

من أشهى المخبوزات في دول الخليج والدول العربية مخبوزات المعمول فهو من الأطباق التقليدية التي يكثر تحضيرها في أوقات الأعياد والمناسبات والتجمعات العائلية، حيث يساهم السميد الذي يعتبر المكون الأساسي في المعمول على جعل قوامه خفيف وهش والذي يتم حشوه بحشوات مختلفة سواء التمر أو بالفسدق وبعض من المكسرات، المميز في معمول السميد أن خطوات تحضيره سهلة وبسيطة على الرغم من تعدد الخطوات إلا أن التنفيذ سهل على أى ربة منزل.
مكونات معمول السميد
للحصول على معمول سميد هش وقؤام خفيف يراعي توفير هذه المكونات والتى تتمثل فى الآتي:
- عدد 3 أكواب سميد ناعم.
- كوب دقيق.
- كوب سمن أو زبدة مذابة.
- نصف كوب سكر ناعم.
- ربع كوب حليب سائل.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
مكونات الحشو
- عدد 2 كوب عجوة تمر.
- ربع كوب زبدة.
- ربع كوب جوز مفروم.
- ملعقة قرفة صغيرة ناعمة.
طريقة عمل المعمول بالسميد
كما ذكرنا خطوات المعمول سهلة من حيث التنفيذ ولكي تكون النتيجة مرضية لربة المنزل يراعي تنفيذ هذه الخطوات والتى تتمثل فى الآتي:
- في وعاء كبير يضاف كل من الدقيق السميد ومقدار السكر ورشة الملح.
- تقلب المكونات ويضاف لهم الزبدة أو السمن المذاب حتى يصير القوام مشابه الرمل المبلل.
- تضاف الخميرة الفورية إلى الحليب وتقلب إلى أن تذوب الخميرة.
- يضاف الحليب والخميرة إلى السميد مع العجن حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- يغطى الخليط لمدة ساعتين حتى ترتاح.
- على الوجه الآخر عجوة التمر يضاف لها الزبدة السائلة والقرفة والجوز المفروم حتى يختلطوا مع بعضهم بشكل جيد ويسهل تشكيلها.
- تشكل العجينة إلى كرات وتوضع بكل كرة قدر من الحشو مع الضغط عليها برفق.
- توضع الكرات في قالب المعمول حتى يصير شكلها متساوي.
- في فرن مسخنة بشكل مسبق على درجة حرارة 180 درجة توضع صينية المعمول مع مراعاة أن يكون في قاع الصينية ورق زبدة والمسافة متباعدة بين كرات المعمول.
- يترك فى الفرن لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يصير لونه ذهبي ويترك ليبرد قليلًا يتم نثر السكر الناعم على وجه المعمول.
- يقدم بارد وإلى جانبه كوب من الشاي أو القهوة.