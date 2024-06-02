ما خطوات استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية عبر أبشر 1445؟

أعلن قطاع الأحوال المدنية بالمملكة السعودية عن التعاقد مع منصة أبشر الرقمية، وتم توفير العديد من الخدمات التي يسهل تنفيذها من خلال هذه المنصة، ومن أبرز هذه الخدمات التي أعلنت مؤخرا هي إمكانية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بدل فاقد إلكترونيا، بحيث تم تحديد بعض المستندات يتم توفيرها عند تقديم الطلب، مع ضرورة سداد مستحقات استخراج البطاقة.

طريقة استخراج بدل فاقد الهوية الوطنية 1445

للحصول على بطاقة الهوية الوطنية عن طريق المنصة الرسمية أبشر، يجب على المواطن المستفيد اتباع هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الرقمية أبشر. انقر على أيقونة أبشر لخدمات الأفراد ومن ثم يطلب منك تسجيل بعض البيانات. يجب ادخال كافة المعلومات المطلوبة يتم توجيهك إلى صفحة الموقع الأساسية. انتقل إلى قسم خدمات الأحوال المدنية ومنها انقر على أمر معاملات البطاقة الوطنية. حدد الخدمة المرغوب الاستفادة منها وهي استخراج بطاقة بدل فاقد. يطلب منك تسجيل محل سكنك الصحيح والدائم. يجب تحديد الهدف من الطلب الذي تقوم بإرساله. يتم سداد المستحقات المحددة لاستخراج البطاقة. فور الانتهاء من تنفيذ ما ذكر توضيحه انقر على أمر حفظ ثم ارسال. تصلك البطاقة الجديدة في العنوان الذي سبق وقمت بتسجيله.

خدمات منصة أبشر

منصة أبشر هي واحدة من أشهر المنصات الخدمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وتتبع تلك وزارة الداخلية السعودية، وتقدم خدمات متعددة تخص قطاع الأحوال المدنية والمرور والجوازات ومن أبرز تلك الخدمات: