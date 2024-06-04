طلع ابنك مهندس برمجة..شروط المدرسة التكنولوجية الجديدة بعد الإعدادية “المستقبل يبدأ من هنا”

شروط المدرسة التكنولوجية، في ضوء حرص الدولة على النهوض بالتعليم الفني بسبب احتياج سوق العمل العالمي والمحلي لعمال فنيين، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء مدارس تكنولوجية بكافة التخصصات، وللتعرف على شروط المدرسة التكنولوجية للالتحاق بها، سنذكر كافة التفاصيل المتعلقة بها بالسطور التالية، فتلك المدارس ستعمل على تخريج دفعات من العاملين الذين سيقومون بالارتقاء بالصناعات الكبرى مما يعود بالنفع على وطننا الحبيب مصر.

شروط المدرسة التكنولوجية في مصر

وقد تم تحديد شروط المدرسة التكنولوجية في مصر، حيث يتطلب توفر تلك الشروط بالمتقدمين للالتحاق بها، وهي كالتالي:

ان يكون عمر الطالب المتقدم لا يزيد عن 18 عاماً في أول شهر أكتوبر 2024.

أن يقوم الراغب بالتقدم بالتقديم على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

أن يقوم الطالب المتقدم باجتياز المقابلة الشخصية وكذلك الاختبارات الخاصة بالقبول وأيضاً يجب اجتياز الكشف الطبي.

وعلى الطلاب المتقدمين لمدرسة الذهب والمجوهرات أن يجتازو اختبار اللغة الإنجليزية والعربية بالإضافة للمقابلات الشخصية.

على أن يكون المتقدم للمدرسة مصري الجنسية.

وأن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية.

الأوراق المطلوبة للتقدم للمدرسة التكنولوجية

وعلى الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة التكنولوجية أن يقوموا بتقديم تلك المستندات، وهي كالتالي: