المستقبل هنا مش ف الثانوي..شروط مدارس التعليم الفني الجديدة وأنواعها بعد الإعدادية//خطوات التقديم في المدارس الفنية

تعتبر شروط مدارس التعليم الفني من أشهر المدارس شيوعاً كبديلاً للثانوية العامة، فهي مصدر العمالة الفنية في مصر، كما أنها تركز على عدد كبير من التخصصات، ورغم نظرة أولياء الأمور له أنه أقل من مدارس الثانوية العامة بالرغم من توفر فرص عمل كثيرة له، ولأنه المستقبل في مصر، فيجب أن يقوم الأهالي بإعادة النظر والقراءة أكثر عن أهم المدارس الفنية الجديدة في مصر، وللتعرف على شروط الالتحاق بتلك المدارس، تابعوا معنا المقال.

ما هي أهم المدارس وشروط مدارس التعليم الفني

تعتبر مدارس التعليم الفني هي البديل لدخول الطلاب للثانوية العامة، كما أن تلك المدارس تؤهل الطلاب بالمجال الصناعي الفني، وتختلف الأقسام باختلاف نظام الدراسة بكل مدرسة، والأنظمة كالتالي:

نظام مدارس فنية ثلاث سنوات

وهو نظام متوسط وتشمل دراسته عشر شعب كالشعبة الميكانيكية، والكهربية وكذلك البحرية، والغزل والنسيج، بالإضافة للأخشاب والمعادن، وأيضاً التبريد والتكييف بالإضافة للزخرفة والعمارة.

نظام خمس سنوات

وهو تعليم فوق المتوسط، وتضم الدراسة به إحدى عشرة شعبة، فهي نفس شعب نظام الثلاث سنوات بالإضافة لشعبة الإلكترونيات،ومن أهم مميزات الالتحاق بالمدارس الفنية أنها تتيح للطالب أن يلتحق بالكليات ككلية الهندسة أو كلية التكنولوجيا الحديثة، كما أن الخريجين من هذا النظام يتمكنوا من الحصول على فرص عمل بالشركات وبالمصانع المختلفة، وتوجد العديد من المدارس الفنية المختلفة على مستوى الجمهورية بعد الاهتمام الكبير من قبل رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم بضرورة الارتقاء بالتعليم الفني.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالمدارس الفنية

وتوجد عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدمين للمدارس الفنية، وهي كالتالي: