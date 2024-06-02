كيف أصبح مؤهل في الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية توضح

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل كيف أصبح مؤهل في برنامج الضمان الاجتماعي؟، حيث يتطلع المئات من المواطنين السعوديين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم الشهري الذي يقدم لفئات المحتاجين والمتعثرين والمتأثرين سلبا من التوسعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

كيف أصبح مؤهل في برنامج الضمان الاجتماعي؟

جاءت الإجابة من برنامج الضمان الاجتماعي توضح أبرز شروط التسجيل والاستفادة من ذلك الدعم والتي تتمثل في:

الحصول على الجنسية السعودية. الاقامة والاستقرار والتواجد داخل المملكة العربية السعودية وعدم السفر خارج المملكة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. امتلاك حساب بنكي حتى يتم من خلاله ايداع الرواتب الشهرية للمستفيد. تجاوز سن الثامنة عشرة عام. الانتماء لفئات محدودي الدخل. الاقامة داخل منزل مستقل وعدم الاقامة في دور الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السجون ومراكز الايواء. عدم زيادة راتب المستفيد عن 1320 ريال سعودي لرب الأسرة و 660 ريال التابع. ارفاق صورة من شهادة الهوية الوطنية الشخصية والقيد العائلي. عدم زيادة العمالة المنزلية عن اثنين.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية: