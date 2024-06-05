ماتجريش ع الثانوي// شروط مدرسة we الجديدة من المصرية للاتصالات وأماكنها وطريقة التقديم..اضمن وظيفة لابنك بعد التخرج وكمان هيدخل هندسة اتصالات

يرغب عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي بالتقديم بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، ومن أهمها مدرسة we، كما يبحثون عن شروط مدرسة we وكيفية التقديم إليها، فهي تقدم لطلابها مناهج مميزة بالإضافة للتدريبات العملية بأحدث المعايير الدولية، مما يؤهل الطلاب للحصول على فرص عمل عديدة بسوق العمل، وقد تم الإعلان عن الشروط اللازمة للتقدم لمدرسة we، وكذلك فروع المدرسة، وللتعرف على كافة التفاصيل، تابعوا معنا المقال.

ما هي شروط مدرسة we للتقديم إليها؟

شروط مدرسة we قد تم تحديدها من أجل من قبل وزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي:

أن يكون الراغب بالتقدم قد حصل على الشهادة الإعدادية 2023-2024.

على ألا يقل مجموع الطالب عن 240 درجة، كما يفضل أن يكون الطالب جيداً باللغة الإنجليزية.

كما أن التقديم متاح للفئتين البنات والبنين بمحافظات القليوبية والغربية والمنوفية والشرقية وذلك تبعاً لشروط محافظة القليوبية.

كما يجب أن يكون عمر الطالب لا يزيد عن 18 عاماً في أول شهر أكتوبر 2024.

التقديم للالتحاق بالمدرسة؟

وحتى يتم قبولك بأي فرع من فروع المدرسة، يجب توفر تلك عدة شروط سنذكرها، وحتى تتمكن من التقديم يمكنك اتباع الخطوات التالية: