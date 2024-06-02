شروط التسجيل في دعم سكني 1445وموعد صرف دفعة يونيو الجاري

وضحت وزارة الإسكان السعودية أبرز شروط التسجيل في دعم سكني 1445، حيث يستهدف ذلك الدعم فئات المحتاجين والمتعثرين من أبناء المملكة العربية السعودية العاجزين عن توفير وحدة سكنية آدمية للأسرة والأبناء، لاسيما أن تلك المبادرة في إطار تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية نحو عام 2030.

شروط التسجيل في الدعم السكني 1445

يعتبر التسجيل في الدعم السكني أمر بسيط يتطلب اتباع خطوات الكترونية ميسرة عبر منصة سكني، وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وهي كالتالي:

الحصول على الجنسية السعودية. الاقامة والاستقرار داخل المملكة العربية السعودية. تجاوز سنة الواحد والعشرين عام. امتلاك وظيفة ومصدر دخل شهري ثابت حتى يتمكن المستفيد من سداد الأقساط. عدم وجود وحدة سكنية أو عقار أو قطعة أرض مسجله باسم مسجل الطلب أو أحد التابعين. يتم قبول طلبات المطلقات والأرامل من النساء، ويتم تقديم الطلب بواسطة رب الأسرة وليس من ينوب عنه. ارفاق الأوراق والمستندات المطلوبة أثناء التسجيل وتعبئة النموذج الالكتروني كامل ببيانات دقيقة. عدم وجود مأوى لمقدم الطلب.

موعد صرف الدعم السكني شهر يونيو

يصرف الدعم السكني الخاص ببرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية في تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، وفيما يخص موعد الصرف الخاص بشهر يونيو في فسوف يوافق الصرف يوم الاثنين دون وجود أي تعارض مع موعد العطلة الأسبوعية في المملكة أو العطلات الوطنية والدينية، وفيما يخص موعد الصرف بالنسبة للتقويم الهجري فسوف يوافق الصرف تاريخ الثامن عشر من شهر ذو الحجة الهجري من عام 1445.