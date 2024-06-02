اكثرمن 9000,000 دينار فوري مصرف الرافدين.. أخبــار حلوة من الوزارة لهذه الفئات

يبحث الكثير من العراقيين عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة العراقية بدعمها المالى لمواطنيها، و اهتمامها المستمر بتوفير حياة كريمة لهم، أعلنت وزارة المالية بالعراق مؤخراً عن وجود زيادات جديدة خاصة برواتب المتقاعدين في العراق، وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية ورفعها عن المستفيدين، هذا وقد أعلنت الحكومة بأن قيمة هذه الزيادة التي تم تطبيقها تعادل 100 ألف دينار عراقي، ومن المقرر أن يتم صرفها في شهر يونيو الجاري، حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا وافق هذا اليوم أجازة رسمية بالدولة أو عطلة أسبوعية أو غيره، وفي هذا المقال سيتم شرح كل ما يخص هذا الموضوع.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة المقررة، وتنطبق هذه الزيادة على الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن مليون دينار عراقي، على أن يكون سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة المقررة بالشكل التالي:

بعد الزيادة المقررة سيحصل المتقاعد على 600 ألف دينار بدلا من 500 ألف دينار.

ومن كان يصرف 600 ألف دينار فيصبح راتبه بعد الزيادة 700 ألف دينار.

أما راتب التقاعد الذي يبلغ 700 ألف دينار فيصبح الراتب بعد الزيادة 800 ألف دينار.

و المتقاعد الذي يصرف 900 ألف دينار فيكون راتبه بعد الزيادة مليون دينار عراقي.

شروط الحصول على زيادة راتب التقاعد في العراق

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في المواطن لكي يستطيع الحصول على الزيادة المقررة في سلم رواتب المتقاعدين في العراق، ومن هذه الشروط ما يلى: