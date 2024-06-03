“إمكانيات جيدة وسعر في المتناول”.. إليكم سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s

يبحث الكثير من المستخدمين عن هاتف Samsung Galaxy A05s الجديد بفضل ما يقدمه من مميزات ومواصفات متميزة، وتعتبر هواتف شركة سامسونج من بين الهواتف التي تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الأشخاص، ويقدم هذا الطراز الجديد العديد من المميزات التي يمكنكم الاطلاع عليها ومعرفة سعر الهاتف ومواصفاته ومميزاته عبر هذا المقال.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s

يقدم هاتف Samsung Galaxy A05s العديد من الإمكانيات والمواصفات المميزة التي يمكنك التعرف عليها فيما يلي:

ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك، بينما تأتي الواجهة الأمامية من الزجاج.

يدعم تركيب شريحتين من نوع نانو، ويدعم شبكات الاتصال من الجيلين الثالث والرابع.

تستحوذ على حوالي 83% من الواجهة الأمامية.

تدعم معدل تحديث 90 هرتز لتجربة أكثر سلاسة.

الذاكرة الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجا بايت.

والذاكرة العشوائية بسعة 4 أو 6 جيجا بايت.

يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الداخلية.

الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و2 و2 ميجا بكسل.

بصمة الأصبع مدمجة في زر الباور.

يدعم خاصية التعرف على الوجه لإلغاء القفل.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A05s

من المعروف أن شركة سامسونج تقدم العديد من المميزات في الهواتف التي تصدرها. من بين المميزات التي يتمتع بها هاتف Samsung Galaxy A05s:

يأتي الهاتف بتصميم يجذب الأنظار ويعزز من جمالية استخدامه.

الشاشة الواسعة تتيح مشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب براحة ووضوح عالي.

يتميز الهاتف ببصمة سريعة الاستجابة، مما يسهل عملية فتح القفل واستخدام الهاتف بأمان.

بطارية الهاتف تدوم لفترة طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر، مما يجعله مثالي للإستخدام اليومي المكثف.

سعر الهاتف

بعد عرض المواصفات والمميزات يأتي الهاتف بالسعر الأتي: