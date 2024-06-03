أدخل رقم جلوسك، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الدقهلية والغربية وجنوب سيناء والمنيا وجميع محافظات مصر 2024، أعلنت مدرية التربية والتعلم عن نتيجة الثالث الإعدادي لمحافظة جنوب سيناء والدقهلية بعد الانتهاء من عمليات التقدير لأوراق الإجابات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، وفقًا لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن، يتم اعتماد نتائج الطلاب من قبل محافظ الغربية، ثم يتم إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لنتائج طلاب الغربية.

“نتيجة نت” نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع محافظات مصر 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يلزمكم للتعرف على أدخل رقم جلوسك، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الدقهلية والغربية وجنوب سيناء والمنيا وجميع محافظات مصر 2024، فلكي تتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية إتبع الخطوات التالية:

أولاً، يجب على الطالب زيارة موقع “نتيجة نت”.

ثانياً، يتعين النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات” الموجودة على الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، يقوم الطالب بتحديد نتائج الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2024 من القائمة المنسدلة.

ثم، ينبغي للطالب إدخال اسمه ورقم جلوسه في الحقول المخصصة.

وأخيراً، يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “الاستعلام” للحصول على نتيجته المطلوبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الدقهلية والغربية وجنوب سيناء والمنيا

وبعد أن توصلنا معا من خلال ما سبق على “نتيجة نت” أدخل رقم جلوسك، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الدقهلية والغربية وجنوب سيناء والمنيا وجميع محافظات مصر 2024، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالخطوات التالية: