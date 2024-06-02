نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع ناجح.. حملها تــوا فور اعلانها

هل ظهرت نتائج الثالث متوسط؟ بالطبع لم تظهر بعد وذلك لأن الامتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط في العراق مازالت مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر الامتحانات حتى 10 يونيو لعام 2024، وبعدها تبدأ أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة باوراق الامتحانات ورصد الدرجات ومن ثم إعلان النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتاىجنا كما هو معروف كل عام

نتائج الثالث متوسط

قبل الخوض في معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط فور إعلانها نوضح لكم أهم المعلومات التي تتعلق بالصف الثالث المتوسط في دولة العراق، حيث جاءت هذه الأخبار على النحو التالي:

مرحلة الثالث متوسط من أهم المراحل في التعليم العراقي، حيث على أساس هذه المرحلة يتم تحديد مستقبل الطالب الجامعي.

وبدأت امتحانات الثالث متوسط في العراق في يوم 21 مايو وتستمر حتى يوم 15 يونيو لعام

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط عقب الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب.

يتم رفع النتيجة على موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في دولة العراق بعد الإعلان عنها بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: