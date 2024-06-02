هل يوجد تبكير في صرف دعم حساب المواطن الدفعة 79؟ وزارة الموارد البشرية تجيب

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجابة على تساؤل هل يوجد تبكير في صرف دعم حساب المواطن الدفعة 79؟ الإجابة على التساؤلات الرائجة حول تغيير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة موعد الصرف بشكل دقيق لشراء الأولويات والمستلزمات.

حقيقة تبكير صرف حساب المواطن الدفعة 79

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود تغيير أو تبكير في موعد صرف الدعم من حساب المواطن للدفعة الخاصة بشهر يونيو الموافق للدفعة رقم 79، حيث يتم الصرف في تاريخ العاشر في الشهر الميلادي تطبيقا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بتوحيد الصرف، وبناء على ذلك يصبح تاريخ 10 يونيو للعام الميلادي 2024 والموافق في التقويم الهجري تاريخ الرابع من شهر ذو الحجة 1445 هو موعد صرف حساب المواطن بدون تأخير ولا تبكير.

قيمة الدعم الخاص بحساب المواطن

يصرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن بقيمة 720 ريال سعودي لرب الأسرة المستفيد الأساسي من الدعم بدلا من 360 ريال سعودي بزيادة قدرها 20٪، وقد أقر بتلك الزيادة ولي العهد السعودي علما بأن تلك الزيادة مستمرة حتى اليوم العاشر من شهر ديسمبر الميلادي.

بينما راتب التابع لرب الأسرة فهو مساوي لقيمة 360 ريال سعودي حينما يكون عمره يتخطي عام 18 عام، بينما في حال إن كان عمره لا يتجاوز ذلك السن فيحصل فقط على الدعم بقيمة 216 ريال سعودي ويطبق ذلك البند على جميع التابعين سواء أبناء أو أحفاد في حال لم يتجاوز عمرهم السن المحدد، علما بأن الزوجة تعتبر من التابعين اللذين يتجاوز عمرهم سن الثامنة عشرة عام.