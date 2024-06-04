كم زيادة المتقاعدين في العراق 2024؟ وما حقيقة زيادة 100 ألف دينار؟ الحكومة توضح

كم زيادة المتقاعدين في العراق، قامت حكومة العراق بالإعلان عن تحديد يوم لصرف الرواتب للمتقاعدين بعام 2024 بالعراق، وأوضحت لوجود زيادة المتقاعدين بالرواتب، وتلك الزيادة لشهر يونيو الحالي، كما أنها قامت بتحديد يوم ليتمكن كافة المتقاعدين من صرف رواتبهم وهو الأول من شهر يونيو، ويبحث عدد كبير من العراقيين على طريقة التعرف على قيمة تلك الزيادة، لأنها ليست ثابتة لكل أصحاب المعاشات ولكنها تختلف من شخص لآخر، وللتعرف على طريقة الحصول على قيمة تلك الزيادة، تابعوا معنا المقال.

كم زيادة المتقاعدين في العراق 2024

وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتحديد اليوم الذي سيتم صرف المعاشات به، وهو أول يوم من شهر يونيو، ولكن سيتم تأخيره ليوم 2 من شهر يونيو لأن الأول من يونيو مواقاً ليوم السبت وهو إجازة رسمية بقطاعات الدولة، وسيتم صرف زيادة المتقاعدين أيضاً في الثاني من يونيو فهو يوم عمل بالبلاد.

ما هي طريقة التعرف على زيادة المتقاعدين بالعراق 2024؟

وللتعرف على الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات دون الذهاب لوزارة المالية، والانتظار في طوابير وبذل الجهد وتضييع الوقت، فقم باتباع تلك الخطوات: