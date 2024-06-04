كم زيادة المتقاعدين في العراق 2024؟ وما حقيقة زيادة 100 ألف دينار؟ الحكومة توضح

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
كم زيادة المتقاعدين في العراق 2024؟ وما حقيقة زيادة 100 ألف دينار؟ الحكومة توضح
كم زيادة المتقاعدين في العراق

كم زيادة المتقاعدين في العراق، قامت حكومة العراق بالإعلان عن تحديد يوم لصرف الرواتب للمتقاعدين بعام 2024 بالعراق، وأوضحت  لوجود زيادة المتقاعدين بالرواتب، وتلك الزيادة لشهر يونيو الحالي، كما أنها قامت بتحديد يوم ليتمكن كافة المتقاعدين من صرف رواتبهم وهو الأول من شهر يونيو، ويبحث عدد كبير من العراقيين على طريقة التعرف على قيمة تلك الزيادة، لأنها ليست ثابتة لكل أصحاب المعاشات ولكنها تختلف من شخص لآخر، وللتعرف على طريقة الحصول على قيمة تلك الزيادة، تابعوا معنا المقال.

كم زيادة المتقاعدين في العراق 2024

وقد قامت التأمينات الاجتماعية بتحديد اليوم الذي سيتم صرف المعاشات به، وهو أول يوم من شهر يونيو، ولكن سيتم تأخيره ليوم 2 من شهر يونيو لأن الأول من يونيو مواقاً ليوم السبت وهو إجازة رسمية بقطاعات الدولة، وسيتم صرف زيادة المتقاعدين أيضاً في الثاني من يونيو فهو يوم عمل بالبلاد.

زيادة المتقاعدين بالعراق 2024
كم زيادة المتقاعدين في العراق

ما هي طريقة التعرف على زيادة المتقاعدين بالعراق 2024؟

وللتعرف على الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات دون الذهاب لوزارة المالية، والانتظار في طوابير وبذل الجهد وتضييع الوقت، فقم باتباع تلك الخطوات:

ما هي طريقة التعرف على زيادة المتقاعدين بالعراق 2024؟
كم زيادة المتقاعدين في العراق
  • قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بالعراق.
  • ثم قم بتسجيل دخولك للموقع باستخدام اسم المستخدم ورقم هويتك.
  • ثم قم بالضغط على الزر الخاص برواتب المتقاعدين، ثم قم بملء كافة البيانات الموجودة بالنموذج.
  • ثم قم بالنقر على الزر الخاص بالاستعلام عن بياناتك.
  • سيظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات الخاصة براتب المتقاعدين وكذلك موعد صرفه وقيمة هذا الراتب.
  • وإذا لم يظهر لك أي زيادة على الراتب فإنك غير متوافق مع الشروط التي تم تحديدها من وزارة المالية، حيث سيتم صرف الزيادات لمن لا يتجاوز راتبهم عن مليون دينار، بالإضافة لأن يبدأ عمر المستفيد من 60 عاماً.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
علاء محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
ما هي المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة بدل فاقد 1445؟ منصة أبشر توضح 
إنضم لقناتنا على تيليجرام