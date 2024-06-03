طريقة عمل كيك الفواكه في المنزل بنفس جودة الجاهز في الفنادق

كيك الفواكه واحدة من ألذ أصناف الكيك الموجودة بشكل أساسي في قائمة المخبوزات والمعجنات في المطاعم والفنادق الشهيرة، وتتمتع تلك الكيكة بمذاق الفواكه اللذيذة لذا فهي من الوصفات الغنية بالقيم الغذائية العالية، لذا تحرص الأم على تحضيرها للأبناء ولأفراد الأسرة بشكل دائم.
مقادير عمل كيك الفواكه في المنزل
يسهل تحضير كيك الفواكه في المنزل من خلال مقادير بسيطة تضفي نكهة شهية المذاق على الكيك، وتلك المقادير تتمثل في:
- ثمرتين تفاح.
- 50 جرام من الزبيب.
- ملعقة من المادة الرافعة بيكنج بودر.
- ملعقة عسل أسود بوزن 10 جرام.
- 100 جرام من الدقيق الخاص بالمخبوزات.
- 2 حبة بيض متوسط الحجم.
- 80 جرام من الزبدة.
- 20 جرام السكر الداكن اللون.
- ظرف فانيليا.
طريقة عمل كيك الفواكه في المنزل
فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة لإعداد وتحضير وتقديم كيك الفواكه اللذيذ في المنزل بأسهل الخطوات:
- يسخن الفرن في المقام الأول ومن ثم يدهن قالب الكيك بكمية سمن تمنع التصاق الكيك.
- في وعاء الموقد يتم وضع مكعبات التفاح منزوعة القشر مع إضافة الماء.
- تترك مكعبات التفاح حتى تمام النضج في مدة تقارب 15دقيقة.
- بعد ذلك تخفق المكونات الجافة مثل الدقيق المنخول والسكر والبكينج بودر والزبيب.
- في الخلاط الكهربائي يتم خفق البيض مع الفانيليا ثم إضافة مكعبات التفاح المسلوقة.
- إضافة الزبدة تدريجيا ثم إضافة العسل الاسود.
- إضافة المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وتقلب المكونات بالكامل حتى التجانس.
- توضع في قالب ومن ثم تخبز لمدة خمسين دقيقة في الفرن.
- ستحصل في نهاية الأمر على كيك اسفنجي الملمس ويقدم مع الشاي.