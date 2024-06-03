طريقة عمل كيك الفواكه في المنزل بنفس جودة الجاهز في الفنادق

كيك الفواكه واحدة من ألذ أصناف الكيك الموجودة بشكل أساسي في قائمة المخبوزات والمعجنات في المطاعم والفنادق الشهيرة، وتتمتع تلك الكيكة بمذاق الفواكه اللذيذة لذا فهي من الوصفات الغنية بالقيم الغذائية العالية، لذا تحرص الأم على تحضيرها للأبناء ولأفراد الأسرة بشكل دائم.

مقادير عمل كيك الفواكه في المنزل

يسهل تحضير كيك الفواكه في المنزل من خلال مقادير بسيطة تضفي نكهة شهية المذاق على الكيك، وتلك المقادير تتمثل في:

ثمرتين تفاح.

50 جرام من الزبيب.

ملعقة من المادة الرافعة بيكنج بودر.

ملعقة عسل أسود بوزن 10 جرام.

100 جرام من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

2 حبة بيض متوسط الحجم.

80 جرام من الزبدة.

20 جرام السكر الداكن اللون.

ظرف فانيليا.

طريقة عمل كيك الفواكه في المنزل

فيما يلي نوضح الخطوات الدقيقة لإعداد وتحضير وتقديم كيك الفواكه اللذيذ في المنزل بأسهل الخطوات: