ثبتها بسرعة يلا عشان أولاك يتسلو.. احدث تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids الجديد للأطفال 2024 عبر نايل سات وعربسات

قناة بطوط تمثل الاختيار المثالي، لكل من يبحث عن تجربة تلفزيونية تجمع بين التسلية والتعليم، عندما نتحدث عن قناة بطوط، فإننا نتحدث عن واحدة من أبرز القنوات، التي تخصصت في بث المسلسلات الكارتونية والبرامج المتحركة المحبوبة للأطفال، عبر العديد من السنوات، تقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج الممتعة والتعليمية التي تستهوي جميع الفئات العمرية، تقدم قناة بطوط بعض البرامج التعليمية التي تعزز من مهارات الأطفال، وتساهم في زيادة وعيهم، حيث تعتبر هذه البرامج فرصة لاكتساب معرفة جديدة وتطوير مهارات متنوعة بطريقة مرحة ومبسطة، ما يجعلها وجهة مفضلة للأسر والأطفال على حد سواء.

التردد الجديد الخاص بقناة بطوط 2024

تبث قناة بطوط عبر النايل سات، مما يسهل على الأسر في العالم العربي الوصول إليها بسهولة، واستمتاعهم بما تقدمه من برامج رائعة، ومحتوى غني بالمعلومات والتسلية، تشمل برامجها الكثير من الرسوم المتحركة المشهورة والمدبلجة باللغة العربية، بفضل تنوع برامجها والمحتوى الذي يناسب مختلف الأعمار، تعد قناة بطوط خيارا مثاليا، للعائلات التي تبحث عن بيئة آمنة وترفيهية لأطفالها، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشاهدة دون الحاجة للقلق بشأن محتوى البرامج المعروضة، مما يعزز التفاعل والتعلم لدى الأطفال بطريقة مشوقة ومسلية.

كيفية ضبط قناة بطوط الجديد

لضبط قناة بطوط الجديد على التردد المحدث، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم الخاص بك.

اختر إعدادات القنوات أو الإعدادات التقنية من القائمة.

حدد “البحث اليدوي” أو “بحث القنوات”.

اختر القمر الصناعي الذي يبث منه قناة بطوط، سواء كان عرب سات أو نايل سات.

أدخل التردد الصحيح لقناة بطوط.

ابدأ عملية البحث عن القناة، وعند العثور عليها، اضغط على زر الحفظ.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، لاستقبال قناة بطوط بسهولة وبدقة عالية على أي من الأقمار الصناعية المذكورة.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

للحصول على تردد قناة بطوط الجديدة على النايل سات، يمكنك اتباع التفاصيل التالية:

– التردد: 11494

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أما بالنسبة لتردد القناة على عرب سات، فالتفاصيل كما يلي:

– التردد: 11594

– الاستقطاب: رأسي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6