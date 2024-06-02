تنزيل توم وجيري Tom and Jerry الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

زاد انتشار البحث عن التردد الجديد لقناة توم وجيري Tom and Jerry في الفترة الأخيرة، مما لاقت قبولاً كبيرًا من ملايين المتابعين والمستخدمين حول العالم، بالإضافة إلى أن القناة تتميز في المحتوى المقدم أمام المشاهدين، خاصة الصغار الراغبين في الترفيهي والتعليم والتثقيف بشكل مستمر، وفقًا للمعلومات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry

تقدم قناة توم وجيري Tom and Jerry الأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية المميزة، فضلاً عن الأغاني الرائعة والأناشيد الدينية التي يعشقها الصغار حول العالم، وذلك بالتعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة وهو المتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لتوم وجيري “النايل سات”.

التردد الجديد لتوم وجيري ” 11355″.

استقطاب قناة توم وجيري يكون “أفقي”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نزل توم وجيري الجديد Tom and Jerry النايل سات

ولقناة توم وجيري Tom and Jerry تردد أخر وجديد على القمر الصناعي العرب سات، لتكتسب شهرة كبيرة في فترة وجيزة عملت على إطلاق كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل، ما بين الترفيهي والتعليمي، وفقًا للمعلومات التي نصت على التالي:-

القمر الصناعي قناة Tom and Jerry “العرب سات”.

التردد الخاص بالقناة “11315”.

معامل الترميز لقناة توم وجيري يكون “27500”.

استقطاب قناة توم وجيري الجديد “أفقي”.

نزل تردد توم وجيري الان

ولكي تقوم بتنزيل القناة توم وجيري على الأقمار الصناعية، يتم اتباع الأتي:-