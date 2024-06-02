هُنـــا onefd.edu.dz resultat .. نتائج اثبات المستوى المراسلة 2024 في الجزائر الديوان الوطني للتعليم والتكوين

يبحث الكثير من المواطنين داخل أراضي الجمهورية الجزائرية عن الرابط الخاص باستخراج نتائج إمتحان اثبات المستوى المراسله 2024، وذلك بعد إعلان الجهات المختصة عن الموقع الخاص المنوط بإعلان نتائج المراسلة، وهو موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد وذلك في جميع الولايات الجزائرية، كما قامت الجهات المختصة بإعلان أن ولايات مستغانم، تمنراست، ورقلة، سوق اهراس، الوادي، عنابه، تلسمان، المدية، وأيضا في ولايات سكيكده، عين دفلي، ادرار، وهران، تبسه، ونوضح في مقالنا التالي كافة التفاصيل الخاصة بنتائج اثبات المستوى المراسلة 2024 في الجزائر .

نتائج اثبات المستوى المراسلة 2024

قام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بتخصيص رابط مباشر خاص حتى يتمكن المواطنون من إلاستعلام عن نتائج إثبات المستوى المراسلة 2024 في الجزائر، والتي يمكن للطالب من خلالها معرفة النتيجة الخاصة به بكل سهولة ويسر دون الذهاب إلى أي مكان، وذلك عن طريق الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي الخاص به وعن طريق بعض الخطوات وهي كالآتي:

اولا: الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ثانيا: كتابة الرقم الخاص بالتسجيل الخاص بالطالب.

ثالثا: تحديد الولاية التي يقطن بها الطالب.

رابعا: الضغط على الخانة الخاصة بكلمة بحث وسوف تظهر تلقائيا نتيجة إمتحان إثبات المستوى للسنة الدراسية 2024 كما يمكن للطالب تنزيل النتيجة الخاصة به وطباعتها بكل سهولة.

الولايات التي رفعت فيها نتائج إثبات المستوى و المراسلة 2024

حتى الآن لم يقوم ديوان التعليم والتكوين عن بعد بإعلان النتائج الخاصة بإثبات المستوى المراسله 2024 في بعض الولايات وتلك الولايات هي: