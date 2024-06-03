إليك آخر أناشيد لولو الجديدة.. ثبتها الان تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024 على نايل سات

بعد توقف بثها على الترددات السابقة تبحث معظم الأمهات عن تردد قناة وناسة الجديد تعد وناسة واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي حققت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة تهتم القناة بتقديم محتوى كرتوني مميز يجذب انتباه الطفل كما أن شخصية لولو الكرتونية أصبحت صديقة للأطفال يضم البرنامج العديد من الأناشيد والأغاني التي تضفي جوا من البهجة والمرح للأطفال سنقدم لكم فيما يلي تردد وناسة الجديد على النايل سات 2024.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

أعلنت إدارة قناة وناسة عن تغيير تردد البث خلال الفترة الأخيرة بهدف تجنب المشاكل التي قد تحدث نتيجة لقطع البث والتشويش حيث تم نقل البث على التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد قناة وناسة على أجهزة الرسيفر

انتقلت قناة وناسة إلى تردد جديد مستقل لأول مرة على التليفزيون ونظرا لصعوبة بعض الآباء والأمهات في تنزيل التردد الجديد للقناة ها هي الخطوات اللازمة لاستقبال:

استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال ثم يتم الضغط على زر القائمة.

سيتم عرض إعدادات الجهاز ومن بينها اختيار التثبيت.

اضغط على إضافة تردد جديد.

اختار القناة التي سيتم استقبالها عن طريق القمر.

أدخل تردد قناة وناسة.

سجل المعلومات الأخرى مثل الاستقطاب ومعدل التشفير.

اضغط على زر البحث.

عندما ينتهون من تحميل التردد سيجد الوالدين القناة في الجهاز مسماة بـ”وناسات بيبي”.

مميزات قناة وناسة للأطفال

نجحت قناة “وناسة” في الوصول إلى ملايين من المشاهدين والأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وذلك بفضل ميزاتها المتعددة من بينها: