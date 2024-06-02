“عبر منصة مظلتي” .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“عبر منصة مظلتي” .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات

يترقب العديد من المواطنين العراقيين بشغف إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة لعام 2024، والتي لم يحدد بعد موعد الإفصاح عنها، حتى الآن، لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد نشر قائمة المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الحكومة للأفراد من ذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجا، بهدف ضمان مستوى معيشي أفضل لهم، وفيما يلي، سنشرح الإجراءات اللازمة للاستعلام عن الأسماء الموجودة في برنامج الرعاية الإجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن للأشخاص المؤهلين الاطلاع على قائمة المستفيدين من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، عبر المنصة الإلكترونية “مظلتي” بمجرد حصولها على موافقة السيد أحمد الأسدي، وقد أفاد مصدر من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية بأنه يتم حاليا مراجعة وتصنيف جميع الطلبات المستلمة، ومن الاستعلام عن الأسماء المشمولة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة المنصة الإلكترونية “مظلتي” عبر الرابط المخصص.
  2. اختر خانة “قسم هيئة الرعاية الاجتماعية” من القائمة.
  3. اضغط على خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024”.
  4. حدد المحافظة التي تقيم بها من القائمة المتاحة.
  5. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، والتي تشمل الاسم والرقم القومي.
  6. انقر على زر “البحث” لتنفيذ الاستعلام.
  7. بعد ظهور النتائج، يمكنك تحميل الكشوف مباشرة على جهازك.
  8. افتح الكشوف المحملة وابحث عن اسمك للتحقق من النتائج.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ما شروط القبول الرعاية الاجتماعية

تعد الشروط التالية ضرورية للمواطنين الراغبين في الإنضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية في العراق للحصول على الدعم:

  • يجب أن يكون المتقدم مواطنا عراقيا.
  • يجب أن يكون المتقدم مقيما داخل الأراضي العراقية.
  • يجب أن لا يمتلك المتقدم أي مصدر دخل أو سجلات تجارية.
  • يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا عبر موقع وزارة العمل أو من خلال منصة مظلتي.
  • يجب على المتقدمين الحفاظ على تحديث بياناتهم بشكل دوري.
  • يجب إرفاق جميع الوثائق اللازمة لإكمال طلب الرعاية الاجتماعية.
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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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