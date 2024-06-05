مميزات جبارة جدا في التحديث الجديد.. كيفية تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile 2024 وإنشاء حساب

محمود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
مميزات جبارة جدا في التحديث الجديد.. كيفية تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile 2024 وإنشاء حساب
تحديث لعبة ببجي

تم إضافة تحديث لعبة ببجي  الجديد مؤخرا مما زاد من اهتمام اللاعبين بمعرفة كيفية تحميله والاستفادة منه حثت الشركة اللاعبين على تنزيل التحديث للاستفادة من المميزات الجديدة وتسهيل الفوز في اللعبة والحصول على مستويات عالية لذلك إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الحصول على التحديث فتابع هذا المقال من موقعنا حتى النهاية.

خطوات تحديث لعبة ببجي PUBG Mobile الجديد

سنوضح لكم في الجمل القادمة كيفية تحميل التحديث الجديد للعبة ببجي من خلال سلسلة الخطوات البسيطة:

  • ادخل إلى التطبيق المتجر الإلكتروني على الهاتف سواء كان ذلك عبر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات.
  • تسجيل الدخول إلى المتجر باستخدام حساب جوجل نبحث عن لعبة PUBG Mobile.
  • عندما تظهر اللعبة في نتائج البحث نقوم بالنقر عليها.
  • بمجرد النقر على اللعبة ستظهر على الصفحة الرسمية للعبة مع كلمة “تحديث”.
  • اضغط فوق كلمة حديث الموجودة.
  • إذا لم تكن اللعبة مثبتة على الهاتف من البداية يتعين علينا النقر على كلمة التنزيل بدلا من تحديث ثم ننتظر حتى يكتمل التنزيل.
  • ننتظر الوقت المحدد للتحديث أو التحميل.
  • فتح اللعبة وتسجيل الدخول مرة أخرى وعرض جميع التحديثات الجديدة التي تمت إضافتها إلى اللعبة.

خطوات عمل حساب داخل PUBG

إذا كنت لا تمتلك لعبة ببجي أو حساب عليها سنوضح لك كيفية إنشاء حساب جديد في اللعبة من خلال هذه الخطوات السهلة:

  • يجب عليك تحميل اللعبة أولا ثم فتحها والنقر على خيار تسجيل الاشتراك داخل اللعبة.
  • يقوم المستخدم بتحديد طريقة التسجيل الملائمة من خلال حسابه على موقع فيسبوك أو تويتر أيا كانت الطريقة التي يفضلها.
  • بإمكانك التسجيل والاشتراك أيضا عن طريق حساب البريد الإلكتروني الخاص بـ”جيميل”.
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معلومات الكاتب
محمود

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