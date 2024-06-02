ابراهيم العرجاني لمساعدة الشباب المقبل على الزواج ويقوم أيضا بتقديم العديد من المساعدات الأخرى للمواطنين، فهو يسمى إبراهيم جمعة العرجاني الذي يمتلك من العمر 53 عام فهو ولد في عام 1971 ميلاديا، ولد في محافظة شمال سيناء بمنطقة الشيخ زويد، استمر فترة كرجل أعمال ثم بعد ذلك حصل على منصب رئيس مجلس إدارة قائمة شركات أبناء سيناء بالإضافة إلى شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، وأيضا يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو للسيارات.

ابراهيم العرجاني لمساعدة الشباب المقبل على الزواج

وبسبب تقديم إبراهيم العرجاني العديد من المساعدات من أهل محافظته والي من ضمنهم ابراهيم العرجاني لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، لذلك قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2022 بتولية المهندس إبراهيم العرجاني منصب عضو بمجلس إدارة الجهاز الوطني حتى يقوم بإزدهار شبة جزيرة سيناء ويرجع ذلك لأهميته هذه المحافظة فهي تعد هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى توليته لرئيس مجلس إدارة شركة جلوبال أوتو للسيارات (فهي تعتبر شركة مصرية خليجية) حيث يمتلكها كلا من الجانب المصري (فهي ومجموعة العرجاني والثقافي) أما بالنسبة للجانب الخليجي السعودي فهي (شركتي محمد يوسف ناغي للسيارات)، والجانب الخليجي الكويتي هي (شركة أولاد علي غانم)، وقاموا بالإعلان عن بدء هذه الشركة في عملها كوكيل رسمي في السوق الإنجليزي للعلامة التجارية ميني كوپر وفي السوق المصري بي إم دبليو في شهر نوفمبر 2022.

السيرة الذاتية لإبراهيم العرجاني

وفي هذا المقطع سوف نعرض لكم السيرة الذاتية الخاصة بالمهندس إبراهيم العرجاني: