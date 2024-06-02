ترليون مبروك النجاح! استخرج كشف نقاط مراسلة 2024 من برقم الولاية كشفوات يونيو

ينتظر الطلاب موعد إعلان نتائج المراسلة بفارغ الصبر لهذا أعلن الديوان الوطني للتعليم عن أن كل النتائج الخاصة بهذه المرحلة سوف يتم إعلانها قريباً، ويمكن للطلاب الاستعلام عن شهادتهم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للتعليم أيضاً حدد الجهات التعليمية المسؤولة أنه سيتم إطلاق كل النتائج الخاصة بكل ولايات الدولة في نفس الوقت حتى يطمئن الطلاب على نتائجهم.

نتائج المراسلة بالجزائر

سيتم الإعلان على النتائج في الموعد الذي حدده الديوان التعليمي بالجزائر، والذي سيكون في تاريخ :

في يوم 31 من شهر مايو لهذا العام سوف تعلن نتائج المراسلة في ولاية بسكره، والجلفة كذلك ولاية سلف، وسطيف.

أما في اليوم التالي ستظهر النتائج في ولاية جوان، وسوق اهراس بالإضافة إلى ولاية عنابة، وتلمسان.

بعدهم مباشرةً سيتم إطلاق نتائج كل من الولايات التالية سعيدة تبسة، وبجاية.

الاستعلام عن نتائج المراسلة

يطلق على هذه المرحلة اسم امتحان إثبات المستوى، وهى مهمة جداً لأنها تحدد كفاءة الطالب، والمستقبل التعليمي الذي يناسبه من خلال النتائج التي سيحصل عليها لهذا اتبع الخطوات التالية من أجل التعرف على نتائجك بشكل مفصل :

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان من خلال هذا الرابط.

اختر كلمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

حدد الولاية التي تنتمي إليها ثم قم بإدخال المعلومات المطلوبة منك مثل الاسم الرقم الخاص ببطاقة الطالب الشخصية بالإضافة إلى اسم المؤسسة التعليمية التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة عرض نتائج الطالب، وانتظر تحميل شهادتك.

سيتم بعدها عرض كل النتائج بشكل مفصل.