“15000دينار جزائري قبل العيد”.. شروط منحة البطالة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

مما لا شك فيه أن الحكومة الجزائرية تقوم بأقصى جهودها للوقوف بجانب المواطن الجزائري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، لذلك تقوم الدولة بتوفير منحة البطالة والتي تعتبر من أهم الطرق التي تقوم بها الحكومة الجزائرية لمساعدة المواطنين في توفير متطلباتهم اليومية، ونوضح في تقريرنا التالي كافة التفاصيل الخاصة بمنحة البطالة في الجزائر 2024.

شروط منحة البطالة 2024

يبحث الكثير من المواطنين داخل الاراضي الجزائرية عن شروط منحة البطالة والتي أقرتها الحكومة الجزائرية في المستحقين لتلك المنحة المقدمة من الدولة وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المستحق لمنحة البطالة حاملاً للجنسية الجزائرية ومقيما بشكل مستديم داخل الأراضي الجمهورية الجزائرية.

ثانياً: لابد أن يتراوح العمر الخاص بالمواطن ما بين 19 سنه و 40 سنه.

ثالثا: عدم إمتلاك المستحق للدعم أي دخل شهري خاص به.

رابعا: عدم إمتلاك المتقدم لأي املاك عقارية او أراضي ذات قيمة باهظة.

خامسا: يجب على المتقدم إحضار صورة ضوئية من الشهادة الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024 يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها حتى تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة.ا