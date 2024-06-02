تم الرفع 2 يونيو ظهرت الان✓ ..نتائج المراسلة nefd.edu.dz كم يكون حساب المعدل

من المميزات التعليمية التي توفرها وزارة التربية الوطنية داخل دولة الجزائر هي توفيرها عدد كبير من الوظائف التعليمية لكل الطلاب الذين يرون زيادة كفائتهم، ومهاراتهم في الجانب الوظيفي لهم بالإضافة إلى سهولة حصولهم على كل الوظائف التي يبحثون عنها دون البحث، والعناء لذلك قامت الوزارة بعمل امتحان إثبات المستوى لكي يتم اختيار أفضل الطلاب للوظائف المتاحة فمن خلال اتباع بعض الخطوات سوف يتمكن الطالب من معرفة نتائج تقدمه لهذه الوظائف.

نتائج المراسلة بالجزائر

تستطيع الاستعلام عن نتائجك بكل سهولة عن طريق التعرف على موعد الظهور لكل ولاية ثم تنفيذ الخطوات القادمة :

الذهاب إلى موقع الديوان الرسمي ثم حدد رابط الاعلان عن نتائج المراسلة.

سجل البيانات المحددة أمامك منها تاريخ ميلاد الطالب، ورقم التسجيل بعدها اضغط على كلمة استخراج النتائج.

إذا حصل المتقدم على نسبة أعلى من 50 % هذا يدل على نجاح الطالب.

لكن الحال للطلاب المتفوقين يختلف فلابد أن يحصلوا على نسبة 75%.

امتحان إثبات المستوى بالجزائر

يمتحن الطالب في هذه المرحلة عدد متنوع من الاختبارات بمختلف المواد الأساسية التي تتمثل في اللغة العربية، والرياضيات بالإضافة إلى وجود بعض الإجراءات الاحترازية التي تحددها الوزارة لمنع تفشي مرض كورونا بين الطلاب كما :

يتم تحديد مدة الإختبار على حسب المستوى الذي يوجد به المستوى حيث يتم تحديد يوم للمستوى المتوسط، ويومين للمستوى الثانوي.

أما عن عقد الامتحانات فهو يتم على دورتين دورة خاصة بالربيع، ودورة الخريف.

أما عن موعد الإعلان سيكون بعد ثلاثة أيام من نهاية الاختبارات.