لذيذة بشكل مدهش.. جاتوه شاتوه في الخلاط و في خطوه واحده ببضتين بس والصوص منه فيه منتهي السهوله و اللذاذه

جاتوه شاتوه هو واحد من أسهل وأسرع أنواع كيك الشوكولاتة، التي يمكن تحضيرها. يمتاز هذا الكيك بسهولة تحضيره باستخدام الخلاط الكهربائي، مما يجعله خيارًا مثاليا لأي مناسبة سواء كانت أعياد ميلاد، تجمعات عائلية، أو حتى كحلوى مميزة في نهاية اليوم، يشتهر هذا الكيك بمذاقه اللذيذ وقوامه الرطب الذي يحبه الجميع، مما يجعله من أنواع الحلى المفضلة لدى الكثيرين، لتحضير جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل.

جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة

سنتعلم سويا طريقة عمل الجاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، وهو من أحلى وأسهل أنواع كيك الشوكولاتة المميزة واللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، هذه الوصفة تناسب جميع المناسبات وتضمن إسعاد الأطفال والكبار على حد سواء، بمذاقها الرائع طريقة عمل جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة من أحلى وأسهل أنواع كيك الشوكولاتة المميز واللذيذ.

المكونات

لتحضير الجاتوه شاتوه بطريقة سهلة ولذيذة، تحتاج إلى المكونات التالية:

– 1 كوب سكر

– 1 كوب زيت نباتي

– 1 كوب دقيق

– 1 كوب لبن

– 2 بيضة

– ½ كوب كاكاو خام

– 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

– 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

– كمية من الكريم شانتيه للحشوة

– كمية من الفراولة للتزيين

طريقة التحضير:

لتحضير الجاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، اتبعي الخطوات التالية: