لذيذة بشكل مدهش.. جاتوه شاتوه في الخلاط و في خطوه واحده ببضتين بس والصوص منه فيه منتهي السهوله و اللذاذه

جاتوه شاتوه هو واحد من أسهل وأسرع أنواع كيك الشوكولاتة، التي يمكن تحضيرها. يمتاز هذا الكيك بسهولة تحضيره باستخدام الخلاط الكهربائي، مما يجعله خيارًا مثاليا لأي مناسبة سواء كانت أعياد ميلاد، تجمعات عائلية، أو حتى كحلوى مميزة في نهاية اليوم، يشتهر هذا الكيك بمذاقه اللذيذ وقوامه الرطب الذي يحبه الجميع، مما يجعله من أنواع الحلى المفضلة لدى الكثيرين، لتحضير جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل.
جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة
سنتعلم سويا طريقة عمل الجاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، وهو من أحلى وأسهل أنواع كيك الشوكولاتة المميزة واللذيذة، التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة، هذه الوصفة تناسب جميع المناسبات وتضمن إسعاد الأطفال والكبار على حد سواء، بمذاقها الرائع طريقة عمل جاتوه شاتوه بحشوة الكريمة من أحلى وأسهل أنواع كيك الشوكولاتة المميز واللذيذ.
المكونات
لتحضير الجاتوه شاتوه بطريقة سهلة ولذيذة، تحتاج إلى المكونات التالية:
– 1 كوب سكر
– 1 كوب زيت نباتي
– 1 كوب دقيق
– 1 كوب لبن
– 2 بيضة
– ½ كوب كاكاو خام
– 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
– 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
– كمية من الكريم شانتيه للحشوة
– كمية من الفراولة للتزيين
طريقة التحضير:
لتحضير الجاتوه شاتوه بحشوة الكريمة، اتبعي الخطوات التالية:
- في خلاط كهربائي، ضعي اللبن، السكر، الزيت، والكاكاو الخام. اخلطي جميع المكونات حتى يتكون خليط شبيه بصوص الشوكولاتة.
- خذي كوبًا من هذا الصوص وضعيه في الثلاجة لاستخدامه في التزيين لاحقا.
- أضيفي البيض والفانيليا السائلة إلى الخليط المتبقي في الخلاط، واخلطي مرة أخرى حتى يتمازج الكل.
- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر معا. ثم أضيفي خليط الكاكاو السائل من الخلاط إلى الدقيق، وامزجيهم جيدا حتى تتجانس المكونات وتتلاشى كل حبيبات الدقيق.
- ادهني صينية الخبز بقليل من الزيت، ثم ضعي فيها خليط الكيك.
- أدخلي الصينية إلى الفرن المُسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها لمدة حوالي 30 دقيقة، أو حتى يخرج عود خشبي نظيف من وسط الكيك.
- بعد خروج الكيك من الفرن، اتركيه يبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم انقليه إلى رف التبريد ليبرد تمامًا.
- قسّمي الكيك إلى نصفين أفقيا للحصول على طبقتين.
- املئي الطبقة السفلى بالكريم شانتيه، ثم ضعي الطبقة العلوية فوقها.
- قدمي الجاتوه شاتوه مزينة بالصوص البارد الذي حفظتيه، وزيّني بالفراولة أو الشوكولاتة حسب الرغبة.