استمتع بعدد لا نهائي من الجواهر وكمان هدايا نادرة.. إليك أحدث أكواد فري فاير 2024

قامت شركة فرى فاير مؤخرا بتطوير لعبة فرى فاير و إضافة عدة أكواد جديدة حيث سمحت الشركة لللاعبين بامتلاك هذه الأكواد الخاصة التي تسمح لهم بالحصول على أسلحة متنوعة وعروض خاصة أخرى كما قامت الشركة بدعم هذه الأكواد و جعلها متوفرة في جميع المراحل من دون تقييد بالإضافة إلى تشجيع اللاعبين و تمكينهم من استخدام هذه الأكواد عند جمع الجواهر و شحنها في اللعبة ستجدون المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

أكواد فري فاير الجديدة

تعتبر أكواد فري فاير الجديدة واحدة من الوسائل والمميزات الجديدة التي تمكن اللاعب من الاستمتاع بالعديد من الميزات في اللعبة يمكن للاعب شراء أسلحة غالية الثمن وفتح مستويات جديدة بارتفاع مستوى اللاعب باستخدام هذه الأكواد الشركة أيضا قامت بإضافة ميزة تبادل الأكواد بالجواهر التي يمكن للاعب جمعها من الموقع الرسمي لشركة فرى فاير هذه الخطوات البسيطة تسهل عملية التبادل.

أكواد فرى فاير الحديثة 2024

قدمت شركة فرى فاير دعما للاعبين وتيسير عملية استبدال الرموز الجديدة التي طرحتها الشركة بواسطة الجواهر التي جمعوها والأسلحة في اللعبة من خلال خطوات سهلة واستخدام الرموز التالية:

FYHGBHJI8WU7635.

FWBENM87RJKTYHU.

FYVGBCXNSJE4RU.

FDTHYR56U6UY44Y.

FSBWNJ3E4RUTFH.

FJUYGF45VRBNTGM.

FNJ4RIUF7YGCFV.

FKHBI45TVYTGFSV.

FXTZREADQCV2B3.

FTRF4VRBFNJKCIU.

FEVRBTNGJKIVUY.

FTGFSBEN45K6YU8.

FTFTGVBHNJ4FRUGT.

FUJHYT6G7UJ6TUB.

FIA765QRED2CFVG.

FTNMKVI87SYTGE3.

F45NJ6YO9I009UK.

كيفية تبديل أكواد لعبة فرى فاير

يمكنك الآن تغيير لعبة كود فرير عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة: