ميزة مخفية في WhatsApp!.. تحديث واتساب الجديد مش هتبطلها تسخدمه من النهاردة

تقدم منصة واتساب الفورية، العديد من المميزات الجديدة والمخفية عن العديد من المستخدمين، ضمن الإصدار التجريبي عبر نظام الأندرويد، في سبيل وصول المستخدم إلى محادثاتهم ومجموعاتهم الأكثر أهمية، عقب القيام بتنزيل التحديث الجديد والخاص بالتطبيق، إضافة إلى أن التطبيق يقوم من وقت إلى أخر بإدخال مثل هذه المميزات التي يبحث عنها ملايين المستخدمين في كافة أنحاء العالم والعربي، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية القيام بتحديث التطبيق والإستفادة من كافة المميزات التي يوفرها التطبيق.

مميزات واتساب الجديد

أكد موقع ” gizmochina”، أن التحديث الجديد والتجريبي لواتساب يكون عبر تحديد الدردشات المفضلة لدى المستخدم وبسرعة كبيرة، بما فيها جهات الإتصال الفردية وكذلك المجموعات، لتكون خطوة أكثر أهمية بالنسبة لملايين المستخدمين، نظرًا لتحديد المحادثات الأكثر صلة بالتطبيق والعمل على تنظيمها، بحيث يسهل الرجوع إليها، ويكون ذلك بإضافة جهات الإتصال وكذلك المجموعات وإزالتها والعمل كذلك على إعادة ترتيبها مرة أخرى، مما يجعلها عملية سريعة وميسرة على المستخدمين.

خطوات تحديث واتساب الجديد

يمكنك القيام بالاستفادة من كافة التحديثات والمميزات الجديدة التي يوفرها واتساب الأصلي، وذلك عقب القيام بتحديثه مرة أخرى، وفقًا للخطوات التالية:-