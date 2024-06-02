بعد قرار الزيادة الجديدة “اعرف حالًا طريقة الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024” .. واحسب مرتبك كام

بعد تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو يبحث الكثير من العاملين بالحكومة المصرية عن كيفية الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024 حيث أعلنت وزارة المالية المصرية عن امكانية جميع العاملين بالحكومة الاستعلام عن قيمة رواتب شهر يونيو بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدرجات الوظيفية المختلفة ومن المتوقع أن يتم زيادة رواتب العاملين بالدولة مع نهاية السنة المالية الحالية وفقًا لتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد ، وخلال السطور التالية نكشف عن الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024

يستطيع جميع المواطنين العاملين بمختلف الهيئات الحكومية بالدولة الاستعلام عن قيمة رواتب شهر يونيو 2024 من خلال موقع وزارة المالية وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل غل 6000 جنيهًا مصريًا وإليكم خطوات الاستعلام عن قيمة راتب شهر يونيو 2024

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة المالية. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “خدمات العاملين”. ثم قم بالضغط علي الاستعلام عن رواتب شهر يونيو 2024″. ثم قم بتسجيل الرقم القومي. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر قيمة الراتب بالزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

بمناسبة عيد الاضحى المبارك ونهاية السنة المالية الحالية قررت وزارة المالية المصرية تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 وذلك يوم التاسع من شهر يونيو 2024 ، وتستمر عملية صرف رواتب شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم 13 يونيو 2024 ، ويستطيع جميع المواطنين بصرف رواتب شهر يونيو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال جميع مكاتب البريد أو البنوك المصرية.