“قليل اللي يعرف الحركة دي” 3 طرق لإرسال رسائل واتساب دون حفظ الرقم!

أصبح تطبيق الواتس آب هو التطبيق الاول للتواصل مع الآخرين سواء كتابيا أو أو صوتيا أو مكالمة عبر الواتس آب، وأصبح الكثير أيضاً يلجأ إليه بدلا من المكالمات الهاتفية، وفي كثير من الأحيان نرغب في إرسال رسائل عبر الواتس آب لأشخاص ليسوا بجهات الاتصال الخاصة بنا لأسباب متعلقة بالخصوصية أو لأسباب أخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع 3 حيل لإرسال رسالة على واتساب دون حفظ الرقم.
3 حيل لإرسال رسالة على واتساب دون حفظ الرقم
وسوف نعرض لكم الآن أهم ثلاث حيل يمكنك استخدامها لإرسال الرسائل دون الحاجة إلى حفظ الارقام.
- حيث أن أول تلك الحيل هو أن تقوم بإرسال ذلك الرقم إلى نفسك في تطبيق الواتس آب.
- وذلك من خلال التوجه إلى فتح التطبيق، ثم الضغط على الدردشة الخاصة بك، ثم كتابة أو نسخ الرقم الذي تريد محادثته.
- بعد ذلك قم بالضغط على ذلك الرقم سوف يظهر لك عدة خيارات منها محادثته عبر الواتس آب، قم بالضغط عليها وقم بإرسال الرسالة التي تريدها.
- أما الحيلة الثانية فهو أن تكون مشاركا بالفعل في إحدى المجموعات مع ذلك الرقم، ومن ثم الضغط على صورة تلك المجموعة.
- ثم قم بالضغط على أعضاء المجموعة سوف تجد الرقم الذي تريد محادثته، قم بالضغط على ذلك الرقم وأبدا في المحادثة.
- أما الحيلة الثالثة فهو إمكانية إرسال رسالة عبر الواتس آب دون حفظ الرقم من خلال تطبيق التروكولر.
- وذلك من خلال الضغط على ذلك الرقم الذي تريد محادثته من خلال الدخول على تطبيق الواتس آب.
- ثم سوف يظهر لك عدة خيارات منها إمكانية محادثاته من خلال تطبيق الواتس آب.
- قم بالضغط على صورة الواتس آب سوف تنتقل تلقائيا إلى الشات الخاص بذلك الرقم دون الحاجة إلى حفظ الرقم ضمن جهات الاتصال الخاصة بك.
- وكثيرا ما نلجأ إلى تلك الحيل للأشخاص الذين نحادثهم لمرة واحدة أو الأشخاص غير مقربين.