“قليل اللي يعرف الحركة دي” 3 طرق لإرسال رسائل واتساب دون حفظ الرقم!

أصبح تطبيق الواتس آب هو التطبيق الاول للتواصل مع الآخرين سواء كتابيا أو أو صوتيا أو مكالمة عبر الواتس آب، وأصبح الكثير أيضاً يلجأ إليه بدلا من المكالمات الهاتفية، وفي كثير من الأحيان نرغب في إرسال رسائل عبر الواتس آب لأشخاص ليسوا بجهات الاتصال الخاصة بنا لأسباب متعلقة بالخصوصية أو لأسباب أخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع 3 حيل لإرسال رسالة على واتساب دون حفظ الرقم.

3 حيل لإرسال رسالة على واتساب دون حفظ الرقم

وسوف نعرض لكم الآن أهم ثلاث حيل يمكنك استخدامها لإرسال الرسائل دون الحاجة إلى حفظ الارقام.