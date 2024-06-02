كلها أيام وتظهر .. استعد حالًا لـ نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عموم المحافظات بالعراق MLAZEMNA

يظل التساؤل مستمر من جانب الطلاب حول معرفه نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق، إذ أنه يتم البحث بصورة دائمة من جانب الطلاب حول معرفة تلك النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن هذا جاء عقب أن قامت الوزارة بالتلويح حول قرب ظهور الكثير من المحافظات بالعراق ومن المفترض أن تظهر النتيجه الخاصه بالامتحانات في الايام القليله القادمه أو الساعات المقبلة وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

من الممكن أن يتم الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق بكل سهولة ويسر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك باتباع الخطوات التالية:

الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية من هنا.

بعد ذلك يتم انتقاء ايقونة نتائج الامتحانات

بعدها يتم انتقاء الصف الدراسي للطالب ألا وهو الثالث المتوسط

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب

بعدها لابد من ادخال وكتابه الرقم الامتحاني للطالب في النهاية يتم النقر على زر استعلام.

كيفية تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط 2024

بينت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من الممكن أن يتم تقديم اعتراض على نتيجة الثالث المتوسط بكل سهولة ويسر بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك باتباع الخطوات التالية: