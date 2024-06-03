700 ألف أقل راتب.. زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين 2024 في العراق وزراة المالية

يبحث الكثير من المواطنين داخل الأراضى العراقية عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه حول حقيقة زيادة الحد الأدنى العمال المتقاعدين والتي تشغل كثيرا من العمال المتقاعدين في الشارع العراقي والتي تعتبر تلك الزيادة المقدمة من الحكومة العراقية تلبية لاحتياجات المواطنين من العمال المتقاعدين في ظل إرتفاع الاسعار في الوقت الحالي، ونوضح فيه تقريرنا التالي التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب العمال المتقاعدين.

زيادة الحد الأدنى للعمال المتقاعدين

اعلن السيد وزير الشؤون الاجتماعية العراقية عن قيمة الزيادة التي تم منحها مؤخرا لزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والتي تبلغ قيمتها 200 ألف دينار عراقي ليصبح قيمة الحد الأدنى لراتب العمال المتقاعدين 700 ألف دينار عراقي بدل 500 ألف دينار عراقي، كما وضح سيادته أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها للوقوف بجانب العمال المتقاعدين في ظل الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم حاليا.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالاستعلام عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص لوزارة المالية العراقية وعن طريق بعض الخطوات وهي:

اولا: الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة المالية العراقية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات الخاصة بالمستعلم بطريقة صحيحة.

ثالثا: اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

رابعا: الضغط على الخانه الخاصة بالاستعلام عن رواتب العمال المتقاعدين.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر نتيجه الزيادة مباشرة

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يونيو

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن أن الموعد الخاص بنزول رواتب العمال المتقاعدين يأتي في يوم واحد من كل شهر ميلادي وفي حالة إن كان اليوم الأول من الشهر الميلادي إجازة رسمية سوف يكون موعد نزول الراتب بعد العودة من الإجازة.