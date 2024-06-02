وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024 وأهم الوثائق المطلوبة للتقديم

الخدمة الوطنية تعزز شعور الانتماء والوطنية وتساهم في تطوير مجموعة من القدرات البدنية والاجتماعية تعتبر الخدمة الوطنية أو العسكرية إلزامية لكل فرد تجاوز عمره تسعة عشر عاما مع وجود استثناءات لبعض الحالات التي يتم إعفاءها مباشرة والتي نستعرضها في هذا المقال تابع معنا لتتعرف على هذه الحالات والوثائق المطلوبة للتقديم.

حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية

يتم الإعفاء من الخدمة الوطنية أو العسكرية لأسباب عائلية أو طبية أو بموجب قرارات رئاسية ولكل من هذه الحالات الثلاث شروط محددة وهي كما يلي:

الإعفاء الناتج عن أسباب طبية يتضمن الحالات التالية الإعاقة الجسدية والإعاقة العقلية أو عدم اللياقة النفسية بشرط وجود تقرير طبي معتمد.

الإعفاء بسبب الظروف العائلية يعني أن المواطن الجزائري الذي يتولى إعالة أسرته بشكل كامل يتم إعفاؤه تماما.

في حال تجاوز العمر المسموح به للخدمة الوطنية وبلوغه 35 عاما.

اذا كان العمر أكثر من 28 عاما ولكن هذا ينطبق على الأشخاص المقيمين خارج الجزائر.

الوثائق المطلوبة للإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية

حددت وزارة الدفاع الجزائرية مجموعة من الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف عند تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية سواء كان ذلك لأسباب طبية أو عائلية وهذه الوثائق تشتمل على التالية: