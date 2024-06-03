هتلعب احلي لعب وهتلبس احلي لبس.. أحداث أكواد استرداد شدات ببجي 2024

تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب الشهيرة عالميا منذ عدة سنوات وقد استمرت عمليات تحميل اللعبة حتى اليوم يعزى هذا النجاح إلى الفريق الذي يعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار مما يجذب عددا متزايدا من اللاعبين الراغبين في الفوز والتقدم في اللعبة يمكن للألعاب دعم اللاعبين من خلال أكواد استرداد شدات ببجي ونحن سوف نستعرض بعضها في هذا المقال.

ما هي أحدث أكواد استرداد شدات ببجي

تم الكشف عن العديد من الرموز عبر الموقع الرسمي للـعبة PUBG بعد تحديثها الأخير وتتضمن هذه الرموز ما يلي:

DOCHEID.

DKJU5LMBPY.

BAPPZBZXF5.

BBVNZBZ8M10.

GOODMORNING.

BAPPZBZXF5.

BBKTZEZET8.

S78FTU2XJ.

EKJONARKJO.

MEZARCIEID.

BAPPZBZXF8.

BMTGZBZBKQ.

BCAHZBIZ88B.

BBKRZBZBF9.

BBKVZBZ6FW.

DKJU8LMBPY.

UCBYSD1900.

BIFPZBZKBE.

UCBYSD8100 – 8100 UC.

طريقة تحديث لعبة PUBG Mobile

مؤخرا بعد إصدار تحديث جديد خاص بلعبة ببجي قامت الشركة بإرسال إشعار المستخدمين لتنبيههم بضرورة تحميل التحديث للاستفادة من المميزات والتقنيات الجديدة المتاحة:

الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو متجر مايكروسوفت ونقوم بالبحث عن لعبة ببجي.

بعد ظهور اللعبة انقر فوق زر التحديث.

عند النقر على كلمة “تحديث” سيتم إدراج الملفات الجديدة في اللعبة.

عندما يتم تنبيه اللاعب بأن التحديث القادم سيزيد من مساحة الذاكرة في الهاتف يوصى بحذف بعض الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية.

عند انتهاء وقت للتحديث نشغل اللعبة.

يتوجب على اللاعب استعمال حسابه الشخصي وتسجيل الدخول إلى اللعبة.

عند إدخال جميع البيانات ننقر على زر تسجيل الدخول وبعدها يتم عرض جميع التحديثات التي أضافتها الشركة المطورة للعبة.

طرق شحن شدات لعبة PUBG

يسعى اللاعبون للوصول إلى مستويات متقدمة وتحديات صعبة ولذلك قامت شركة لعبة ببجي بتقديم خدمة شحن شدات ببجي من المهم جدا أن يختار اللاعب موقعا موثوقا لحفظ بيانات حسابه وضمان عدم اختراقه ويمكنه القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات المحددة: