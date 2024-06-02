تم الإعلان عن اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال وزارة التربية والتعليم لدى محافظة الوادي لذلك يبحث جميع الطلاب عن طريقة مناسبة وسهلة يتم من خلالها معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 بالأسم ورقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات السهلة، كما أن الطلاب في تلك المحافظة يعانون من حالة قلق كبيرة بسبب أنها أول محافظات مصر الوي تقوم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ويكونون في انتظارها.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الوادي الجديد 2024 بالأسم ورقم الجلوس

إليكم تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2024 لدى محافظة الوادي والتي يبحث عنها الكثير والتي تتلخص في النقاط التالية:

قام اللواء محمد الزملوط بالإعلان عن النتيجة واعتماد نسبة كبيرة من الطلاب الناجحين.

كما أن نسبة الناجحين تكون 5% والتي تم اعتمادها في حضور المهندس القدير سيد عبد العزيز.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هم 4869 طالب حيث نجح منهم نسبة كبيرة تصل إلى 4757 طالب رسب منهم 12 طالب بسبب تغيبهم عن الامتحان.

كذلك قام المحافظ بالاتصال على الطلاب المتفوقين والحاصلين على الدرجات العالية والنهائية ومباركتهم بشكل شخصي وتهنئتهم بتلك المناسبة السعيدة.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية

إليكم خطوات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالشهادة الاعدادية والتي تتلخص في النقاط الآتية: