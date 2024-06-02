819,000 دينار فوري مصرف الرافدين + أنباء سعيــدة حول سلم رواتب المتقاعدين من وزارة المالية

يتابع الكثير من المواطنين في الشارع العراقي سلم رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية التي قررتها الحكومة لهذا العام 2024 في شهر يونيو الجاري، وذلك بصرف رواتب المتقاعدين بزيادة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، يتم تطبيق هذه الزيادة على عدد من الرواتب التي تقل عن مليون دينار عراقي، حيث يستثنى من هذه الزيادة الرواتب التي تزيد عن مليون دينار عراقي.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق

من المقرر أن يشمل سلم رواتب المتقاعدين بالعراق الزيادة الجديدة في شهر يونيو والتي تصل إلى 100 الف دينار عراقي وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، حيث من المقرر أن يتضمن سلم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في الجزائر ما يلي:

يعتبر 500 ألف دينار عراقي هو الحد الأدنى للرواتب المتقاعدين في العراق.

وعلى ذلك فإنه بعد الزيادة الجديدة من المقرر أن يكون راتب المتقاعد الذي يحصل على 500 ألف دينار عراقي أن يحصل على 600 ألف دينار عراقي.

وبالنسبة للمتقاعد الذي كان يتقاضى 550 ألف دينار عراقي فإن راتبه قد وصل إلى 650 ألف دينار عراقي.

ويصل إلى 700 ألف دينار عراقي راتب المتقاعد الذي كان يتقاضي 600 ألف دينار عراقي.

وبالنسبة للمتقاعد الذي كان يحصل على 700 ألف دينار عراقي فإنه من المتوقع أن يحصل على 800 ألف دينار عراقي.

والمتقاعد الذي كان يتقاضى 800 ألف دينار عراقي فإنه من المقرر أن يتقاضى 900 ألف دينار عراقي.

ويستثنى من هذه الزيادة رواتب المتقاعدين التي تساوي أو تزيد عن مليون دينار عراقي.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين الأخيرة

حتى تتمكن من الحصول على الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين في الجزائر يجب أن يتوفر ما يلي: