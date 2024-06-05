ثبتها الان واستمتع بمغامرات القط والفار.. تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة فائقة

يهتم العديد بالبحث عن تردد قناة توم وجيري حيث تعتبر من أفضل قنوات الأطفال التي يعشقها الملايين من الصغار والكبار على حد سواء تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأفلام الكرتونية المسلية بأعلى جودة دون انقطاع مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين باقي قنوات الأطفال إنها أيضا تحتوي على محتوى متنوع يناسب جميع الأعمار.

تردد قناة توم وجيري علي نايل سات

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أهم قنوات التلفاز الفضائي عند الأطفال يمكن مشاهدتها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية إليكم تردد قناة توم وجيري على نايل سات:

تردد القناة: 11345.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري علي عرب سات

يمكن تعديل إعدادات القناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات وهذه بيانات القناة للاستقبال:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل قناة توم وجيري

تسعى إدارة قناة توم وجيري باستمرار لتطوير نفسها وتلبية احتياجات المشاهدين وبإمكانكم الحصول على تطبيق قناة توم وجيري عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الزر الخاص بالإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد.

انقر على إضافة قناة جديدة.

اضغط بعد ذلك على زر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي المطلوب ثم قم بإضافة البيانات اللازمة للقناة بناء على القمر الصناعي الذي تم تحديده.

اضغط على زر البحث وانتظر لحظة حتى يتم تحميل القناة.

مميزات قناة توم وجيري

تتميز قناة توم وجيري بمزايا عديدة تجعلها مختلفة عن باقي قنوات الأطفال وهذه المزايا كالتالي: