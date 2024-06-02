دلوقتي تقدر تعرف طريقة الدخول إلى نظام نور لعام 2024

هناك الكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يهتمون بمعرفة أفضل طريقة الدخول إلى نظام نور والتي تعتبر من أفضل وأهم المنصات التي تم إطلاقها من خلال وزارة التربية والتعليم في السعودية والتي يتم من خلالها تقديم العديد من الخدمات للطلاب السعوديين وكذلك أولياء الأمور وأيضا المعلمين، كما أنه يوجد بعض التعليمات والخطوات التي من المهم الالتزام بها من أجل التسجيل بشكل صحيح، حيث أن تلك المنصة تشكل أهمية كبيرة على جميع الطلاب السعوديين.

طريقة الدخول إلى نظام نور

إليكم خطوات تسجيل الدخول على نظام نور سواء برقم الهوية أو النفاذ الوطني الموحد والتي تتلخص فيما يلي:

● يتم التوجه إلى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة نور وهو https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

● بعد ذلك يتم الضغط على كلمة نسيان كلمة السر وكذلك اسم المستخدم وبعدها كتابة الرقم الخاص بالهوية في الخانة المخصصة له.

● يتم إدخال الرمز الخاص بالتحقق وكذلك البيانات الشخصية المطلوبة والتي يتم كتابتها بكل دقة.

● بعدها يتم عمل مراجعة للبريد الإلكتروني والدخول على الرابط الذي يوجد ضمن الرسائل وعمل كلمة سر جديدة ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

المستندات المطلوبة من أجل التسجيل على نظام نور

إليكم أهم المستندات وكذلك الأوراق المطلوبة كي يتم التسجيل على المنصة بنجاح، حيث أن جميعها تتلخص في الفقرات الآتية:

● يتم تقديم أصل من صورة الشهادة الخاصة بالميلاد لدى الطالب وكذلك أصل من صورة الشهادة الخاصة بالتطعيمات لدى الطلاب.

● إلى جانب تقديم صورة شخصية للطالب بشرط أن تكون حديثة، بالإضافة إلى تقديم ملف أخضر.

● من أهم المستندات المطلوبة والتي يجب توفيرها وهي صورة أصلية من البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية لدى ولي أمر الطالب.