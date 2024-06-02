الان NOW نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

قبل إنتهاء امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، أثارت ضجة كبيرة في الوقت الحالي، حول موعد عرض نتائج هذه المرحلة الدراسية، التي تعتبر من أكثر المراحل التي يمر بها العديد من الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى أن نتائج هذه المرحلة تهتم بها وزارة التربية العراقية، إهتمامًا بالغًا من أعمال التصحيح والمراجعة المستمرة التي يتم تطبيقها على كافة أوراق الامتحانات، بالإضافة إلى أخذ كافة التشديدات في أعمال رصد الدرجات التي تكون بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه.

متى تُعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يتم عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول، عقب انتهاء وزارة التربية العراقية من أعمال التصحيح والمراجعة التي تكون بعد الإنتهاء الإمتحانات، ليتم إعلان الكشوفات الخاصة بالنتائج في أقرب وقت، والعمل على رفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، تسهيلاً على الطلبة في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية والدخول إلى المرحلة الجامعية فيما بعد.

كيف أعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

تعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التالية:-