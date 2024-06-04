وش تعني رسالة تشير السجلات شمولكم قائمة الصرف الاسبوع القادم

قد حدث لبث وتخبط للكثير من مستفيدى ومستحقي راتب برنامج الضمان الإجتماعي المطور بسبب رسالة تم إرسالها لهم من قبل وزارة الموارد البشرية، لذلك فقد كان أبرز الأخبار المتداولة على محركات البحث في منصة جوجل هو ماذا تعني رسالة تشير السجلات شمولكم قائمة الصرف الاسبوع القادم، والذي أدى أيضا إلى خلق الشائعات التي تداولها الناس مثل صدور أمر بصرف مكرمة ملكية، وهذا الأمر غير صحيح لذلك تم الرد من قبل البرنامج بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بهذه الرسالة، وهذا ما سوف نتناوله بالشرح فيما يلي.

ماذا تعني رسالة تشير السجلات شمولكم قائمة الصرف الاسبوع القادم

الفهم الخاطئ لدى مستفيدي برنامج الضمان الإجتماعي المطور أدى إلى تداول أخبار تفيد بصرف مكرمة ملكية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لذلك جاءت وزارة الموارد البشرية بالرد الذي يوضح ماذا تعني الرسالة التي تنص على ( تشير السجلات للدفعة 30 إلى شمولكم قائمة الصرف الاسبوع القادم)، فأوضحت ماهية الرسالة بأنها أرسلت إلى بعض مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور من الدفعة 30، وأنها لا تعني صرف مكرمة ملكية لأنها لا شأن لها من الموضوع، وأن الرسالة تفيد بصرف رواتب المعاش في الموعد المحدد المذكور وذلك للأفراد الذين قاموا بتعديل الأهلية لهم سابقًا، والآن أصبحوا مستحقين للدعم، بالإضافة إلى الغير مؤهلين بسبب تجاوز الحد المانع ولم يتجاوزوا هذا الحد، وأكدت أن هذا الموضوع هو معنى الرسالة وليس إصدار مكرمة ملكية، موضحة أن صرف المكرمة يكون مرة واحدة في العام، كما تم بالفعل صرف المكرمة للدفعة رقم 27 في شهر رمضان السابق.

معاش الضمان الاجتماعي

يتسائل العديد من المواطنين عن هل القيمة المالية الخاصة بمعاش الضمان الإجتماعي متغيرة أم ثابتة، بالإضافة إلى تساؤلهم عن العوامل التي تؤثر عن هذا الأمر، لذلك سوف نوضح لكم هذا الأمر، في الحقيقة أن قيمة معاش برنامج الضمان الإجتماعي المطور متغيرة، وذلك يرجع إلى:

أولا: الأصول المملوكة لكل فرد داخل الأسرة.

ثانيا: عدد المعالين داخل الأسرة:

حيث أن مجموع الدخل المحتسب للأسرة يقدر بحوالي 50 بالمئة من الدخل المكتسب، وذلك يقصد به الراتب الشهري أو المبلغ المالي العائد من تجارة، وتضيف عليه مجموع الدخل الغير مكتسب من المساعدات الحكومية ماعدا قيمة دعم مساعدات الأفراد من ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.