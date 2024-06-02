“لينك nid-moi.gov.iq” حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 أون لاين

أطلقت حكومة العراق، خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، التي تعد من أهم الوثائق الأساسية الرسمية أمام المواطنين داخل محافظات العراق، فالإضافة إلى أن هذه الخدمة تم توفيرها بشكل إلكتروني عبر الخدمة المخصص لذلك، لتوفير الوقت والجهد اللازم على جميع المواطنين الراغبين في الحجز، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى مديرية الشؤون الخاصة بالبطاقة الوطنية الموحدة.

ليتم القيام بإختيار خدمة البطاقة الوطنية.

بعدها يُرجى ملء استمارة البطاقة الوطنية من الصفحة الرئيسية.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في البطاقة الوطنية.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على زر “إرسال”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق؟

ولكي تتمكن من القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل محافظات العراق، فلابد من انطباق الشروط الأتيه:-