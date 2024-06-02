“نضعكم الآن من خلال المقال أمام حلمك، متفكرش هتكسب 1000000 دولار، مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024، يشهد الاهتمام الملحوظ من قبل العديد من المتابعين حول كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2024، التي توفر فرصة للمشتركين للفوز بجوائز نقدية كبيرة من قنوات MBC، وقد لاحظنا تزايداً في عمليات البحث عبر محركات البحث مثل “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث المشاركون عن كيفية الاشتراك في المسابقة وشروط التأهل للفوز بالجوائز الأسبوعية والشهرية بالدولارات الأمريكية.

متفكرش هتكسب 1000000 دولار مسابقة “مصطفى الأغا” 2024

نتعرف معكم الآن على على ما يلزمك للفوز متفكرش هتكسب 1000000 دولار، مسابقة “مصطفى الأغا” أرقام الإشتراك والشروط 2024، تُعتبر مسابقة الحلم فرصة فريدة للمشاركين للدخول في السحب على جوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، وهي مقدمة من شبكة قنوات MBC بإشراف الإعلامي مصطفى الأغا، وفيما يلي نستعرض بعض التفاصيل الهامة حول كيفية المشاركة في المسابقة:

قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “DREAM” إلى الرقم المخصص لبلدك.

ستتلقى ردًا من إدارة البرنامج يؤكد الموافقة على اشتراكك وسيتضمن بعض الأسئلة.

اجب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة بشكل صحيح لزيادة فرصك في الفوز بالمليون دولار سنويًا، ولفرصة ربح 100 ألف دولار اليوم.

كلما كانت إجاباتك أكثر دقة، كلما اقتربت أكثر من تحقيق حلمك.

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم

وبعد أن توصلنا معا من خلال ما سبق على متفكرش هتكسب 1000000 دولار، مسابقة “مصطفى الأغا” نتعرف الآن على أرقام الإشتراك والشروط 2024، فلكي تتمكن من الحصول على جوائز مسابقة الحلم قم بإرسال رسالة إلى الرقم المقابل لبلدك، من خلال الأرقام التالية:

الإشتراك من دولة البحرين يتم عبر الإتصال على الرقم 94000 لشركة زين.

الإشتراك من دولة عمان يكون عن طريق الإتصال على الرقم 90434.

فيما يخص الإشتراك من دولة مصر، يمكن الإتصال على الرقم 95458 لشركة فودافون، أو على الرقم 98880 لشركة أورانج.

للإشتراك من دولة الإمارات، يُرجى الإتصال على الرقم 6070 لشركة اتصالات.

من ناحية أخرى، يمكن الإشتراك من المملكة العربية السعودية عن طريق الإتصال على الرقم 650444 لشركة موبايلي.

أما للإشتراك في مسابقة الحلم من دولة الكويت، فيُرجى الإتصال على الرقم 4141 لشركة GSM.

أما بالنسبة للإشتراك من دولة العراق، يمكن الإتصال على الرقم 2770 لشركة زين.

ولكي تتمكن من الإشتراك في المسابقة يجب عليك إتباع الخطوات التالية، كما يجب أن تكون مواطنا عربيا في أحد البلاد العربية والعمر فوق 18 سنة.