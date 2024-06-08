800000 زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ورفع الحد الأدنى مليون دينار بقرار مجلس الوزارء ..حقيقة أم شائعة؟!

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بالعراق عن زيادة رواتب المتقاعدين بدءًا من رواتب شهر يونيو الحالي والتي قد تصل إلى 700 ألف دينار عراقي تقريبًا، لذلك يلاحظ ارتفاع نسب البحث من قبل المستفيدين عن الخطوات اللازمة للحصول على مبلغ الزيادة ومعرفة قيمتها وموعد صرفها، حيث تختلف هذه القيمة من متقاعد لآخر، وسنقدم لكم خلال الأسطر التالية جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الزيادة، وطريقة الاستعلام والشروط المطلوبة للحصول على هذه الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين

تم الإعلان رسميًا صباح يوم الجمعة الموافق 31 مايو 2024 عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بجميع المحافظات، حيث سيصل راتب المتقاعد الأدنى إلى 700 ألف دينار عراقي، وتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يوم السبت 1 يونيو 2024، وهو موعد صرف رواتب المتقاعدين، ولكن سيتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد 2 يونيو 2024، بدلًا من السبت نظرًا لأنه يوافق إجازة رسمية وسيكون عطلة في جميع البنوك بالعراق.

قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين

تبلغ قيمة الزيادة الجديدة التي تم إضافتها لرواتب المتقاعدين والتي سيتم تطبيقها بدءًا من رواتب شهر يونيو، 100 ألف دينار عراقي لكل متقاعد، وسيكون الحد الأدنى للصرف 700 ألف دينار عراقي، وقد قامت الحكومة بإطلاق هذه الزيادة بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في العراق، والحد من نسبة البطالة والقضاء على الفقر في البلاد.

شروط الحصول على راتب التقاعد

تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها لدى المواطن العراقي الراغب في الحصول على راتب التقاعد هذا الشهر من قبل وزارة المالية العراقية، ومن بين هذه الشروط ما يلي: