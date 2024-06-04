“بياخد مجموع من كام” تنسيق التمريض العسكري 2024 بعد الاعدادية شروط القبول والأوراق المطلوبة

شهدت محركات البحث الفترة الأخيرة إقبالا كبيرا لمعرفة تنسيق التمريض العسكري وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات، ولم يتم الإعلان عن مؤشرات التنسيق حتى الآن ولكن قد تكون مقاربة بشكل كبير للعام الماضي، وتم الإعلان عن خطة لتحسين وتطوير قطاع التعليم الصحي وتحسين الخدمات الصحية بالقطاع العسكري وذلك من خلال تعزيز تأهيل الممرضين العسكرين، ومقدم اليكم خلال سطور المقال تنسيق التمريض العسكري.

مؤشرات تنسيق التمريض العسكري 2024

يتطلع نسبة كبيرة من الطلاب في الانضمام إلى مدارس التمريض العسكري والتي تعتبر بديلة للثانوية العامة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق التمريض العسكري لعام 2024 مقاربا للعام الماضي كما يلي:

تنسيق التمريض العسكري محافظة القاهرة: 223 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة الاسكندرية: 218 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة دمياط: 215 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة القليوبية: 215 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة أسيوط: 223 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة المنيا: 212 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة المنوفية: 223 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة السويس: 222 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة الدقهلية: 223 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة الغربية: 222 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة كفر الشيخ: 220 درجة.

شروط قبول الطالب بمدارس التمريض العسكري

لكي يتم القبول في مدارس التمريض العسكري 2024 يجب أن تتوافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية ويقيم داخل مصر بصفة دائمة.

تجاوز الاختبارات المقررة وكذلك امتحان الهيئة والكشف الطبي.

ألا يقل عمر الطالب عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما بحلول شهر أكتوبر المقبل.

تفوق الطالب في اختيار اللياقة البدنية.

يلزم إذا كانت طالبة ان تكون غير متزوجة ولا يجوز الزواج خلال مدة الدراسة.

الاوراق المطلوبة للتقديم على مدارس التمريض العسكري

بعدما أوضحنا لكم تنسيق التمريض العسكري في أغلب المحافظات، قد يتساءل الطلاب عن الاوراق والوثائق المطلوبة للتقديم على مدارس التمريض العسكري والتي تتمثل فيما يلي: