الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء في مصر: إليك كل ما تحتاج معرفته!

تواجه الأسر المصرية تغيرات جديدة في التكاليف الخاصة بالخدمات الأساسية، ومن أهمها تغير اسعار شرائح الكهرباء، التي تعتبر من العناصر الحيوية التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، وقد قامت وزارة الكهرباء المصرية بالإعلان مؤخرًا عن زيادة أسعار تلك الشرائح، والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تطبيقها ابداءًا من شهر يونيو وحتى نهايته لعام 2024، وسوف نسلط الضوء على أهم ما يتعلق بهذا الموضوع خلال مقالنا.

أسعار شرائح الكهرباء

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم اسعار شرائح الكهرباء للمستهلك المنزلي في مصر:

أولًا الشريحة الأولى التي تبدأ من 0 حتى 50 كيلو واط سوف يرتفع سعرها إلى 58 قرش.

وأيضًا الشريحة الثانية التي تكون من 51 حتى 100 كيلو واط سيكون سعرها 68 قرش.

بينما الشريحة الثالثة التي تبدأ من 0 حتى 200 كيلوواط سوف يرتفع سعرها إلى 83 قرش.

بالإضافة إلى الشريحة الرابعة التي تكون من 201 حتى 350 كيلو واط سيكون سعرها 125 قرش.

كذلك الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 حتى 650 كيلوواط سوف يرتفع سعرها إلى 140 قرش.

أما بالنسبة إلى الشريحة السادسة التي تكون من 0 حتى 1000 كيلو واط سيكون سعرها 150 قرش.

وأخيرًا الشريحة السابعة التي تبدأ من 0 حتى 1000 كيلو واط سوف يرتفع سعرها إلى 165 قرش.

أسعار الكهرباء للمحلات التجارية

أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية فإننا سوف نوضح أسعارها بعد الزيادة فيما يلي: