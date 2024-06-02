“لينك epedu.gov.iq” نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، أصبحت على وشك الإقتراب خاصة مع قرب انتهاء الإمتحانات، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، نظرًا لما تُحدده من المرحلة الدراسية الجامعية الجديدة وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب في هذه المرحلة، ويمكنك الإطلاع على كافة الكشوفات الخاصة بالنتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

حتى تقوم بالإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع الوزارة.

ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

بعد ذلك يتم تحديد المرحلة الدراسية والدور الأول.

تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من القيام بإستخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

موقع نتائجنا لعرض نتائج الثالث المتوسط

وأصبح من السهل إستخراج كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وهو موقع يوفر كافة الخدمات الطلابية التي من بينها الجداول الخاصة بالإمتحانات، والعمل على على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، كذلك إمكانية الإستعلام عن نتائج الإعتراضات عقب القيام بعرضها وإعلانها من قبل وزارة التربية العراقية.