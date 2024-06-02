مجلس الوزراء يحدد.. موعد عيد الاضحي في مصر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك

بعد أيام قليلة فقط سيحل علينا عيد الأضحى لعام 2024 ومع اقتراب هذا الحدث المهم يشهد البحث عن موعد عيد الاضحي في مصر 2024 ارتفاعا ملحوظا، بالإضافة إلى الاهتمام بمواعيد العطلات الرسمية في شهر يونيو، وموعد وقفة عرفات يتطلع الناس إلى الاحتفال بالعيد مع أفراد أسرهم، وتبادل التهاني بهذه المناسبة العظيمة.

يقوم البديل بتقديم معلومات حول مواعيد العطلات الرسمية لعام 2024، وموعد عيد الاضحي في مصر 2024، بالإضافة إلى صلاة العيد وصيغة التكبيرات والسنن الثابتة التي وردت عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في هذه المناسبة الدينية المباركة.

موعد عيد الاضحي في مصر 2024

يشكل عيد الأضحى لعام 2024 موضوع اهتمام كبير بين الناس في البلدان العربية وغيرها، حيث يتساءل الكثيرون عن موعده وما إذا كان سيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024 أم لان، وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد بدء العيد والذي سيكون في المساء من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 وسيستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024.

كما أعلن مجلس الوزراء عن منح الموظفين في القطاع العام إجازة رسمية تستمر لمدة تسعة أيام متتالية ابتداء من يوم السبت 15 يونيو وحتى يوم الأحد 23 يونيو 2024، جاء في الأجندة الرسمية للحكومة يثير هذا الإعلان اهتمام الناس ويوفر لهم الوقت الكافي للتخطيط والاستعداد للاحتفال بالعيد مع الأهل والأصدقاء، تأتي هذه الإجازة كفرصة للمواطنين للاستمتاع بأوقاتهم والاحتفال بالعيد بالطريقة التي يرغبون فيها.

موعد وقفة عرفات 2024

تكشف الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في عام 2024، حيث من المتوقع أن تحل يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وهذا يأتي بعد تحديد غرة شهر ذي الحجة 1445هـ التي ستكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.