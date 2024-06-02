رابط تسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

تدعم حكومة الجزائر العديد من الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، بما يوفر لهم الدعم المادي الملائم لجميع المتقدمين، والمسجلين عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، بما تُساهم هذه المنحة في الحصول على مستوى معيشي أكثر ملائمة بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة والأساسية لكافة الأشخاص المسجلين في البرنامج أو المنحة، ويمكنك اتباع عدة خطوات لكي يتم التسجيل في المنحة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

أما عن خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والحصول على الدعم المقدم شهريًا، وفقًا لما يلي:-

في البداية يُرجى التوجه إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام باختيار “منحة المرأة الماكثة”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمرأة الراغبة في الحصول على الدعم.

إدخال الرقم السري والتأكيد.

ليتم العمل على إدخال رمز التحقق المرئي فيما بعد.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

التأكد من أن المعلومات والوثائق المُدخلة صحيحة.

الضغط في النهاية على زر “إرسال”.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

وتتمثل أهم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والحصول على الدعم المقدم أمام كافة المتقدمات، وفقًا للأتي:-